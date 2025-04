DESPEDIDA

Baiano passa horas na fila para funeral do papa Francisco e relata emoção: 'Ele merece'

Mais de 20 mil fiéis compareceram ao primeiro dia do velório

Maysa Polcri

Publicado em 24 de abril de 2025 às 07:18

Devotos enfrentam horas na fila para se despedir do papa Crédito: Reprodução

A fila formada em frente à Basílica de São Pedro, no Vaticano, era de se perder de vista, mesmo com o início da madrugada desta quinta-feira (24). Ao longo das horas de espera para se despedir do papa Francisco no primeiro dia do velório público, ouviam-se idiomas de todas as partes do mundo. O português dos brasileiros, é claro, estava presente. >

O músico baiano Edvaldo Groove da Fé, que mora em Roma há 25 anos, foi um dos que fizeram questão de participar do momento histórico. Para isso, precisou ter mais do que a fé presente no seu nome artístico, mas também muita paciência. Foram 2h30 de espera na fila gigantesca. Enfrentou ainda diversas barreiras de seguranças, montadas para receber os fiéis e a visita de mais de 150 chefes de Estado. >

Em vídeos enviados ao CORREIO, Edvaldo registrou a longa fila. "Estou na fila há 1h30, e ainda tem milhares de pessoas que também aguardam para entrar. Muita gente, mas é a fé. O papa Francisco merece tudo isso", contou o músico, que levou para o funeral, além do rosário, uma fita do Senhor do Bonfim. Mais de 20 mil pessoas participaram do primeiro dia do velório, segundo o Vaticano. >

Os acessos às ruas do Vaticano receberam portais de controle, e mochilas e bolsas passam por revista. Dentro da Basílica de São Pedro, os devotos entram pela Porta Santa, e fazem uma volta dentro do templo religioso, podendo ver o corpo do papa de perto. Entre todas as pessoas que prestaram homenagens, uma pôde chegar perto do caixão do pontífice. >

A segurança foi flexibilizada para permitir que a freira Genevieve Jeanningro, em lágrimas, se aproximasse do caixão do grande amigo. A passagem do público em geral é breve, e visitantes aproveitam o momento para fazer registros de fotos e vídeos com os celulares. O papa foi vestido com uma casula vermelha, e o caixão não está em uma plataforma elevada (catafalco), atendendo a pedidos de Francisco. Ele determinou que seu funeral fosse mais simples do que é tradicional na Igreja Católica. >

O corpo do papa Francisco foi levado, em procissão, à Basílica de São Pedro na quarta-feira (23). O funeral acontecerá no sábado (26), na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. O desejo do pontífice em não ser enterrado no Vaticano, interpretado como mais um gesto de sua simplicidade, será respeitado. >

Além dos fiéis, centenas de chefes de Estado devem prestar homenagens ao longo desta semana. O presidente Lula embarca nesta quinta-feira (24) para Roma, acompanhado de representantes dos Três Poderes: Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre. >

Dom Sergio da Rocha, arcebispo de Salvador que participará do conclave (escolha para o novo papa), já está em Roma para as cerimônias. Ele embarcou na noite de terça-feira (22), acompanhado de membros da Arquidiocese. >