EXPECTATIVA

Cardeal 'baiano' candidato a papa embarca para o Vaticano

Dom Sergio da Rocha, arcebispo de Salvador, vai participar do conclave, que deve começar dia 6 de maio

Dom Sergio da Rocha, arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, viajou para o Vaticano, na noite de terça-feira (22). O cardeal, que recebeu o título de cidadão baiano no mês passado, é um dos sete brasileiros aptos a participar do conclave, votação que irá definir o novo pontífice. O religioso também vai acompanhar o funeral do papa. A cerimônia foi iniciada nesta quarta-feira (23), com a chegada do corpo à Basílica de São Pedro. >