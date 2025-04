DESPEDIDA

Fiéis seguem em fila para funeral público do Papa Francisco

Pontífice será enterrado no sábado (26)

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de abril de 2025 às 18:13

Papa Francisco Crédito: Riccardo De Luca - Update | Shutterstock

Milhares de Fieis estão no aguardo para dar o último adeus ao Papa Francisco nesta quarta-feira (23). Em imagens enviadas ao jornal CORREIO, os admiradores do líder católico aparecerem em uma enorme fila até a Basílica de São Pedro, ondem poderão se despedir do Pontífice até a próxima sexta (25). >

O corpo de Francisco foi transferido na manhã desta quarta de sua residência no Vaticano para ser velado na Basílica. O caixão como corpo do papa percorreu a Via della Sacrestia, passando pela Praça dos Protomártires Romanos, e saiu para a Praça São Pedro pelo Arco dos Sinos. Cerca de 20 mil pessoas saudaram a passagem do corpo do papa Francisco com longos aplausos.>

As projeções estimam que cerca de 1,5 milhão de pessoas deve ir à Basílica se despedir do Papa, segundo a Folha de S. Paulo. O funeral acontece no sábado (26).>

A morte do Papa Francisco, aos 88 anos, aconteceu em decorrência de um acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca, conforme informou o boletim médico divulgado pelo Vaticano na última segunda-feira (21). A morte, que foi registrada às 2h35, ocorre após um agravamento progressivo de seu estado de saúde, iniciado com uma internação por pneumonia bilateral em 14 de fevereiro.>