CINEMA

Veja onde assistir ‘Conclave’, filme sobre escolha de um novo Papa

Obra ganhou Oscar de Melhor Roteiro Adaptado

Cardeais de diferentes lugares do mundo se reúnem para escolher o novo pontífice da Igreja Católica. Antes da morte do Papa Francisco nesta segunda-feira (21), a obra 'Conclave' já narrava os acontecimentos que precedem a ascensão de um novo líder supremo da Igreja. Lançado em janeiro deste ano nos cinemas brasileiros, o filme está disponível em streaming desde a última quarta-feira (16).>

O anúncio do falecimento do Papa Francisco gerou um interesse ainda maior pelo filme, que explica como os 136 líderes católicos elegíveis ao cargo de Pontífice vão proceder nas próximas semanas. Dirigido por Edward Berger e baseado no livro homônimo de Robert Harris, a obra levou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. >