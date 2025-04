RECUPERAÇÃO

Bia Miranda atualiza estado de saúde da filha recém-nascida: 'Estava cheia de fios'

Maysha está internada em UTI neonatal

Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, compartilhou com os seguidores nesta sexta-feira (25), notícias sobre a saúde da filha, Maysha. Prematura, a bebê nasceu na última quarta-feira (23) e segue internada na UTI neonatal. Apesar da delicadeza do quadro, a recém-nascida apresentou uma significativa melhora nas últimas horas. Segundo a mãe, a menina é fruto de seu relacionamento com Gato Preto.>