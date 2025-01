POLÊMICA

Marido de Bia Miranda revela passado como vendedor de drogas: “Eu traficava”

O criador de conteúdo afirmou que enfrentou dificuldades financeiras com a família

Samuel Santana, mais conhecido como Gato Preto, marido da influenciadora Bia Miranda, causou polêmica ao revelar, em entrevista recente, que já vendeu drogas na juventude. Durante o relato, o criador de conteúdo afirmou que enfrentou dificuldades financeiras com a família e entrou no tráfico em busca de melhores condições. >

“Eu era novinho na época, traficava. Vendia drogas. Mas não queria ser bandido, só queria conquistar algumas coisas”, explicou. A naturalidade com que Samuel compartilhou a experiência surpreendeu não apenas os internautas, mas também a apresentadora do podcast onde fez a declaração.>

Os internautas reagiram com opiniões diversas sobre a declaração. “Cansada de ver esses elementos tendo espaço na mídia”, escreveu uma seguidora. “Juro, sempre gostei tanto de Bia, porém depois que ela se misturou com esse aí ela se perdeu até nos conteúdos, eu amava acompanhar ela na madrugada pintando mostrando makes”, ponderou outra. >

Hoje com mais de 600 mil seguidores no Instagram, Gato Preto construiu uma carreira como influenciador, publicando vídeos sobre ostentação, humor e conselhos amorosos. Ele e Bia Miranda, mãe de Kaleb, de dois meses, vivem um relacionamento que ganhou ainda mais atenção com a chegada de sua primeira filha juntos. Na última quarta-feira (22), o casal realizou um chá revelação transmitido pelos stories do Instagram, onde anunciaram que a bebê se chamará Maysha.>