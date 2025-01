REALITY SHOW

Vinícius repreende Aline após clima de romance com Diogo no BBB 25

Participante alerta colega de jogo sobre riscos de envolvimento no reality: “Lembra que a gente tem que sair daqui rico”

Heider Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 07:26

Vinicius, Aline e Diogo Crédito: Reprodução

A festa realizada na noite desta quarta-feira (22) no “BBB 25” gerou momentos de descontração, mas também tensões entre os participantes. A baiana Aline protagonizou cenas de flerte com Diogo, que incluíram danças próximas e até um beijo no pescoço. No entanto, o clima romântico foi alvo de críticas por parte de Vinícius, parceiro de jogo da policial militar, que não escondeu sua insatisfação. >

Em uma conversa séria durante a festa, Vinícius alertou Aline sobre os perigos de se envolver emocionalmente no reality, destacando que a atitude poderia prejudicar a dupla. “Vigie, viu, vigie. Você está só colocando fogo, a gente tem uma semana nessa casa. Vai conversando mais”, aconselhou, sugerindo que ela esperasse pelo menos um mês para avançar na relação com Diogo. Diante da insistência de Aline, que perguntou em tom de brincadeira se não poderia dar “um beijinho”, Vinícius foi enfático: “Lembra que a gente tem que sair daqui rico, não atrás de macho para f*der o nosso plano.”>

O comportamento protetor de Vinícius chamou atenção de outros participantes, como Camilla, que comentou sobre a relação entre os dois: “Ele fala sempre que não quer que ela fique com ninguém, porque ela é destruidora. Ele não quer, sério! Ele marca juntinho, pode reparar!”>

Postura de Vinícius gera polêmica dentro e fora da casa>

A atitude de Vinícius gerou discussões nas redes sociais, dividindo opiniões entre os telespectadores. Parte do público defendeu o baiano, elogiando o foco no prêmio do programa. "Tá certíssimo! Depois ela ainda vai ser cancelada pelo público porque já enxergam Diogo como o homem perfeito", escreveu uma internauta.