É POSSÍVEL?

Atriz quer congelar corpo do filho após morte traumática para que ele possa reviver; entenda

Artista implora ajuda e tem data de validade para chegar a R$ 1 milhão

A atriz australiana Clare McCan lançou uma campanha de financiamento coletivo com o objetivo de preservar o corpo do filho, Atreyu, de 13 anos, que teria tirado a própria vida após ser vítima de bullying escolar. Segundo ela, o garoto morreu no último fim de semana. A ideia é levantar 300 mil dólares australianos, cerca de R$ 1 milhão, para congelar o corpo, com a esperança de que, no futuro, a ciência possa permitir a reanimação.>