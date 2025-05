VOCÊ ACERTARIA?

Participante do Show do Milhão vira piada ao não saber resposta fácil sobre futebol

Momento viralizou e Luciana foi alvo de comentários irônicos

A dúvida de uma participante do Show do Milhão exibido neste domingo (25) virou motivo de piada nas redes sociais. Luciana hesitou ao responder uma pergunta de R$ 3 mil sobre futebol, o que bastou para gerar críticas do público.>