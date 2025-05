GENTE COMO A GENTE

FOTOS: Bruna Marquezine é tietada ao curtir bar no Rio de Janeiro

Atriz de 29 anos foi filmada conversando com amigos e tirando fotos com admiradores

Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2025 às 13:03

Bruna Marquezine Crédito: Reprodução

A atriz Bruna Marquezine foi flagrada aproveitando a noite carioca em um bar movimentado de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A atriz apareceu em vídeos nas redes sociais conversando com amigos do lado de fora do local e posando para fotos com fãs.>

As imagens viralizaram no fim de semana, e mostram Bruna cercada por admiradores. Simpática, ela parou para atender os pedidos de selfies e cumprimentou o público antes de retornar à conversa com o grupo com quem estava.>

A última aparição pública da atriz havia sido no show da cantora Marina Sena, no fim de semana anterior. No evento, Bruna reencontrou o ex-namorado João Guilherme, com quem manteve uma relação por cerca de um ano. Os dois se cumprimentaram com um beijo no rosto e mantiveram o clima amistoso durante o show.>

