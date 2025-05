ADEUS, GORDURA

Filho de Ronaldo Fenômeno diz que chegou aos 120 kg: 'Não conseguia sair da cama'

Ronald Nazário mudou de vida e disse que é 'ridículo' atingir peso tão alto

Publicado em 27 de maio de 2025 às 13:12

Ronald Nazário, filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno com Milene Domingues, revelou detalhes sobre a transformação que viveu após atingir 120 kg durante a pandemia. Em entrevista ao Flow Podcast, o DJ de 24 anos falou sobre os impactos físicos e emocionais do período e como decidiu mudar completamente o estilo de vida.>

"Você se olha no espelho, vai crescendo de pouquinho em pouquinho e se habitua com aquilo. Hoje eu falo: 'nunca mais vou me permitir chegar nesse estado'. É ridículo", desabafou. Ronald contou que chegou a ter dificuldades até para levantar da cama e que a falta de disposição afetava todas as áreas da vida.>

A virada veio com a adoção de uma rotina regular de exercícios físicos e mais atenção à alimentação. Segundo ele, os treinos se tornaram um pilar não só físico, mas também emocional. “O corpo é nossa máquina, nossa ferramenta para interagir com o mundo”, afirmou. “A academia é extremamente terapêutica. As endorfinas que liberam depois me fazem bem.”>