NOVELA DAS 9

'Vale Tudo' aposta em febre dos bebês reborn com direito a venda clandestina

César e Olavo viram vendedores de bonecas realistas com direito a parto, deboche e comércio clandestino

A partir do dia 3 de junho, o público vai acompanhar uma das tramas mais excêntricas da novela "Vale Tudo". A autora Manuela Dias aposta na febre dos bebês reborn e insere o tema de forma irreverente na rotina dos personagens César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro). Os dois resolvem lucrar com a venda dos bonecos ultrarrealistas e chegam a simular um parto em plena rua, com direito a "bolsa estourando". >

Durante as cenas, César brinca com a sensibilidade do amigo: "Tá emocionado, Olavo?", pergunta ao vê-lo segurar a boneca como se fosse um recém-nascido. Olavo, emocionado, responde: "Acho que tô carente, cara…". A sequência mistura deboche e crítica social, principalmente quando os dois ironizam as clientes que compram os bonecos. "Essas mulheres que compram bebê reborn não batem muito bem", diz César. "Tudo dodói. Pra querer brincar de boneca nessa altura da vida", completa Olavo.>