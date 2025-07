IMBRÓGLIO

Seguradora do avião de Marília Mendonça se pronuncia sobre polêmica do seguro: 'Apenas cumprimos decisão judicial'

MAPFRE afirma que valor foi dividido conforme acordo homologado entre as partes

Publicado em 16 de julho de 2025 às 08:14

A MAPFRE, seguradora responsável pela apólice do avião que transportava Marília Mendonça, que caiu em novembro de 2021, se manifestou publicamente pela primeira vez sobre a polêmica divisão do seguro da aeronave. Em nota enviada ao portal Splash na terça-feira (15), a empresa alegou que apenas cumpriu um acordo homologado pela Justiça, com consenso entre as partes envolvidas.>

“A MAPFRE informa que cumpriu integralmente o acordo homologado judicialmente, construído em consenso entre as partes e com base em critérios técnicos. A companhia não comentará outros detalhes sobre o caso”, disse a empresa no comunicado.>

A declaração contrasta com o que foi dito por Dona Ruth, mãe da cantora, em entrevista recente ao Fantástico, na qual afirmou que a decisão foi tomada exclusivamente pelo juiz. Apesar da posição da seguradora, familiares de outras vítimas alegam que o “consenso” foi obtido sob pressão, diante do risco de uma disputa judicial longa.>

Segundo denúncias, metade da apólice de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões) teria sido destinada à família de Marília Mendonça. As demais famílias, do produtor Henrique Bahia, do piloto Geraldo Medeiros e de outros tripulantes, teriam recebido cerca de US$ 100 mil cada, o que gerou revolta e questionamentos públicos.>

“A seguradora só paga se todas as partes estiverem de acordo. Senão, o valor fica em juízo e a briga se arrasta por anos. Todos tinham a prioridade de resolver rápido”, afirmou George Freitas, pai de Henrique Bahia, que aceitou o acordo para evitar uma disputa prolongada.>