DIVORCIADOS

Virginia e Zé Felipe definem pensão, guarda dos filhos e moradia no divórcio oficial; veja os detalhes

Influencer e cantor encerram casamento após cinco anos; guarda será compartilhada e partilha de bens ainda não foi definida

Segundo consta no processo, cada criança receberá R$ 20 mil. A residência fixa dos filhos será com a mãe, na mansão onde vivem atualmente, enquanto Zé Felipe poderá vê-los sempre que desejar, desde que comunique Virginia com pelo menos 24 horas de antecedência. Apesar da separação, os dois reforçaram em nota conjunta que permanecem amigos.>

O cantor passou o dia do divórcio com os filhos em sua nova casa, recém-adquirida em Goiânia, para ficar mais próximo das crianças. A partilha de bens do casal ainda será discutida. Com a finalização do processo, Virginia voltou a assinar seu nome de solteira: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão. Em publicação conjunta, ambos pediram respeito à decisão: “Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”.>