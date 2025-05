LUTO

Ator que deu vida a Chucky em 'Brinquedo Assassino' morre em meio a investigação por assédio

Ator estava sendo investigado por mensagens sexuais enviadas a menores

A morte do ator ocorre enquanto ele era alvo de uma investigação por assédio a menores. Em 2023, Gale foi flagrado trocando mensagens de teor sexual com uma pessoa que ele acreditava ter 14 anos. O conteúdo foi divulgado por um grupo chamado "Creep Catchers Unit", que cria perfis falsos de adolescentes para identificar e expor possíveis predadores sexuais na internet.>

O grupo chegou a ir até a casa de Gale em abril do ano passado, mostrou as conversas e filmou o encontro. Em vídeo, o ator admitiu ter enviado as mensagens e revelou já ter tido conversas semelhantes com outros adolescentes. A polícia foi acionada e apreendeu celulares para análise. Gale, no entanto, não foi preso.>