POLÊMICA

Mulher finge câncer terminal para ganhar prótese de silicone e presentes do namorado

Britânica enganou o parceiro por quase cinco anos; golpe envolveu até fotos em hospital e uma falsa “cura”

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 13:00

Mulher finge câncer terminal para ganhar prótese de silicone e presentes do namorado Crédito: Reprodução

Por mais de quatro anos, uma britânica viveu uma mentira digna de novela e conseguiu enganar até o namorado. Laura McPherson, de 35 anos, fingiu estar com câncer terminal para sensibilizar o companheiro, Jon Leonard, de 44, e fazê-lo pagar por uma cirurgia de implante de silicone, supostamente necessária após uma “mastectomia”.

A farsa era bem elaborada: Laura chegou a tirar fotos em uma cama de hospital, vestindo roupas com o slogan “apoio ao câncer de mama”, para convencer o namorado de que estava em tratamento. Em depoimento, o tribunal britânico descreveu o esquema como “cruel e calculado”.

Durante os anos de engano, Jon desembolsou cerca de 25 mil libras (aproximadamente R$ 178 mil) em supostos tratamentos médicos e despesas relacionadas à doença. Em um dos momentos mais surreais, ele chegou a presentear Laura com um relógio Rolex de 30 mil libras (cerca de R$ 214 mil) para celebrar a “cura” do câncer.

Segundo a imprensa britânica, Laura dizia sofrer de múltiplos tipos de câncer, entre eles de mama, colo do útero, ovário e intestino. Ela chegou até a deixar a própria filha acreditar que estava morrendo.

O golpe começou em 2017 e só terminou em 2022, quando Jon decidiu confrontar a namorada após notar inconsistências nas histórias. Inicialmente, Laura reagiu acusando o parceiro de ser “controlador”.

Durante o julgamento, o juiz Jonathan Straw, do tribunal de Derby, classificou a mulher como “mentirosa perversa e desonesta”. Laura foi condenada a devolver cerca de R$ 220 mil ao ex-namorado e recebeu uma ordem comunitária de dois anos, além de toque de recolher entre 19h e 6h, de quarta a domingo.

Apesar da gravidade do caso, ela evitou a prisão, mas precisará usar tornozeleira eletrônica e cumprir 30 dias sob supervisão de um agente de condicional.