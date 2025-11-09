Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher finge câncer terminal para ganhar prótese de silicone e presentes do namorado

Britânica enganou o parceiro por quase cinco anos; golpe envolveu até fotos em hospital e uma falsa “cura”

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 13:00

Mulher finge câncer terminal para ganhar prótese de silicone e presentes do namorado
Mulher finge câncer terminal para ganhar prótese de silicone e presentes do namorado Crédito: Reprodução

Por mais de quatro anos, uma britânica viveu uma mentira digna de novela e conseguiu enganar até o namorado. Laura McPherson, de 35 anos, fingiu estar com câncer terminal para sensibilizar o companheiro, Jon Leonard, de 44, e fazê-lo pagar por uma cirurgia de implante de silicone, supostamente necessária após uma “mastectomia”.

A farsa era bem elaborada: Laura chegou a tirar fotos em uma cama de hospital, vestindo roupas com o slogan “apoio ao câncer de mama”, para convencer o namorado de que estava em tratamento. Em depoimento, o tribunal britânico descreveu o esquema como “cruel e calculado”.

Leia mais

Imagem - Do ASMR à podolatria: confira os fetiches mais procurados pelos brasileiros

Do ASMR à podolatria: confira os fetiches mais procurados pelos brasileiros

Imagem - 'Rainha da Sucata' de volta ao Vale a Pena Ver de Novo: 11 curiosidades que você não sabia

'Rainha da Sucata' de volta ao Vale a Pena Ver de Novo: 11 curiosidades que você não sabia

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Durante os anos de engano, Jon desembolsou cerca de 25 mil libras (aproximadamente R$ 178 mil) em supostos tratamentos médicos e despesas relacionadas à doença. Em um dos momentos mais surreais, ele chegou a presentear Laura com um relógio Rolex de 30 mil libras (cerca de R$ 214 mil) para celebrar a “cura” do câncer.

Segundo a imprensa britânica, Laura dizia sofrer de múltiplos tipos de câncer, entre eles de mama, colo do útero, ovário e intestino. Ela chegou até a deixar a própria filha acreditar que estava morrendo.

O golpe começou em 2017 e só terminou em 2022, quando Jon decidiu confrontar a namorada após notar inconsistências nas histórias. Inicialmente, Laura reagiu acusando o parceiro de ser “controlador”.

Mulher finge câncer terminal para ganhar presentes do namorado

Mulher finge câncer terminal para ganhar prótese de silicone e presentes do namorado por Reprodução
Mulher finge câncer terminal para ganhar prótese de silicone e presentes do namorado por Reprodução
A necessidade de retirada das próteses de silicone pode ser devido a complicações como a síndrome ASIA e o linfoma BIA-ALCL  por
Mulher finge câncer terminal para ganhar prótese de silicone e presentes do namorado por Reprodução
Apesar da popularidade da mamoplastia de aumento, há uma crescente tendência de retirada das próteses de silicone  por
1 de 5
Mulher finge câncer terminal para ganhar prótese de silicone e presentes do namorado por Reprodução

Durante o julgamento, o juiz Jonathan Straw, do tribunal de Derby, classificou a mulher como “mentirosa perversa e desonesta”. Laura foi condenada a devolver cerca de R$ 220 mil ao ex-namorado e recebeu uma ordem comunitária de dois anos, além de toque de recolher entre 19h e 6h, de quarta a domingo.

Apesar da gravidade do caso, ela evitou a prisão, mas precisará usar tornozeleira eletrônica e cumprir 30 dias sob supervisão de um agente de condicional.

Após a sentença, Jon desabafou: “Finalmente acabou. Foram oito anos e meio desafiadores. Ela nunca teve câncer, e agora sabemos que vinha inventando histórias desde o ensino médio. Ela nunca mostrou remorso. Foi uma pessoa manipuladora até o fim.”

Leia mais

Imagem - Dia do Macarrão: 4 receitas deliciosas e práticas para o almoço ou jantar

Dia do Macarrão: 4 receitas deliciosas e práticas para o almoço ou jantar

Imagem - 5 receitas de comida de boteco para fazer em casa

5 receitas de comida de boteco para fazer em casa

Imagem - 7 dicas para evitar ciladas financeiras no fim de ano

7 dicas para evitar ciladas financeiras no fim de ano

Tags:

Câncer

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ganho de massa sem academia: descubra quantas flexões você precisa fazer para ganhar músculos

Ganho de massa sem academia: descubra quantas flexões você precisa fazer para ganhar músculos
Imagem - Você também achava? Pedro Bial não cobriu a queda do Muro de Berlim e o motivo surpreende

Você também achava? Pedro Bial não cobriu a queda do Muro de Berlim e o motivo surpreende

MAIS LIDAS

Imagem - Amazon inicia bloqueio de aplicativos de IPTV piratas no Fire TV Stick
01

Amazon inicia bloqueio de aplicativos de IPTV piratas no Fire TV Stick

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Nubank demite 12 funcionários após briga em reunião por mudança no home office
03

Nubank demite 12 funcionários após briga em reunião por mudança no home office

Imagem - Três anos após morte de Gal Costa, Vilma Petrillo enfrenta novas ações judiciais
04

Três anos após morte de Gal Costa, Vilma Petrillo enfrenta novas ações judiciais