Camarote Expresso 2222 fará homenagem emocionante para Preta Gil no Carnaval 2026

Espaço completa 26 edições no circuito Barra Ondina e adota o tema “Para Sempre Preta no 2222”

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:00

Preta Gil Crédito: Reprodução

O Camarote Expresso 2222 chega ao Carnaval de Salvador em 2026 com um significado especial. Um dos espaços mais tradicionais da folia baiana, o camarote vai homenagear Preta Gil, que morreu em julho de 2025 e teve sua trajetória profundamente ligada à história do local. O tema escolhido para esta edição é “Para Sempre Preta no 2222”.

A proposta é transformar o camarote em um espaço de celebração da memória, da música e da presença marcante da cantora no Carnaval. A ambientação contará com um painel de fotos de Preta Gil e decoração em tons dourados, cor que fazia parte de sua identidade. Ao longo das noites, familiares e amigos devem realizar brindes simbólicos em homenagem à artista.

A edição de 2026 também marca a 26ª realização do Expresso 2222, número que reforça o caráter simbólico do Carnaval deste ano. Ao longo das décadas, o camarote se consolidou como um dos pontos mais disputados do circuito Barra Ondina, reunindo artistas, músicos, personalidades e convidados ligados à cultura brasileira.

Como já é tradição, o Expresso 2222 funcionará no Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra, com vista privilegiada para a passagem dos trios elétricos. O local é cenário recorrente de encontros, apresentações e momentos que acabam se tornando parte da memória afetiva do Carnaval de Salvador.