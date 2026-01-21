Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Que horas começa o BBB 26 hoje (21)? Confira o horário para não perder nada

Programa desta quarta-feira promete mostrar os bastidores após a primeira eliminação da temporada

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:10

Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26
Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

Se você está contando as horas para acompanhar mais um dia do Big Brother Brasil 26, anota aí para não perder: o reality vai ao ar nesta quarta-feira (21), por volta das 23h30, na TV Globo. O horário pode variar um pouco por causa da programação da emissora.

Depois da primeira eliminação da temporada, o clima na casa mais vigiada do país promete esquentar ainda mais. No programa de hoje, o público vai conferir as reações dos brothers ao resultado do Paredão, os desdobramentos do jogo e os próximos passos da disputa pelo prêmio milionário.

Leia mais

Imagem - Alinne Rosa aposta no orgulho nacional e anuncia 'Só Tem no Brasil como tema do Carnaval 2026

Alinne Rosa aposta no orgulho nacional e anuncia 'Só Tem no Brasil como tema do Carnaval 2026

Imagem - Julianne Trevisol vence o MasterChef Celebridades e comemora: 'Mudou a minha vida'

Julianne Trevisol vence o MasterChef Celebridades e comemora: 'Mudou a minha vida'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (21) podem surpreender

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (21) podem surpreender

E se você é do tipo que não quer perder nenhum detalhe, o Globoplay disponibiliza sinal ao vivo 24 horas por dia para assinantes, além da íntegra de todos os episódios exibidos na TV Globo. Também dá para acompanhar conteúdos extras, como trechos exclusivos, edições anteriores do Clicks BBB, lives e programas como o Bate-Papo BBB, o Big Day e o Prêmio gshow.

Primeiro paredão do BBB 26

Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo
Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Paulo Augusto vence Prova Bate e Volta com Ana Paula Renault e Aline Campos no BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo
Paulo Augusto vence Prova Bate e Volta com Ana Paula Renault e Aline Campos no BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo
1 de 7
Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

BBB 26: Matheus é detonado por comentário sobre virgindade de Gabriela: 'Podre, que homem sujo'

Após ser eliminada no primeiro paredão do BBB 26, Aline Campos dispara: 'Foi a minha verdade'

Marido de Larissa Manoela diz que Ana Paula Renault, do BBB 26, merece ‘um soco’ e revolta web

BBB 26: Aline Campos é a primeira eliminada com 61,64% dos votos

Após acusação de assédio, veja quais são as consequências para Pedro fora do BBB 26

Mesmo quem não é assinante consegue acessar parte do conteúdo, incluindo a transmissão do programa que vai ao ar na TV, além de atrações especiais do catálogo da plataforma, que também marcam presença na programação do Momento Pipoca e da Sessão Globoplay.

Já aos domingos, vale lembrar: o BBB 26 entra no ar logo após o Fantástico. 

Leia mais

Imagem - 'Me anulei por amor': Namorado de Milton Cunha mostra transformação após relacionamento tóxico

'Me anulei por amor': Namorado de Milton Cunha mostra transformação após relacionamento tóxico

Imagem - Filha de Kelly Key desabafa após rumores de gravidez: 'Vivem colocando um bebê na minha barriga'

Filha de Kelly Key desabafa após rumores de gravidez: 'Vivem colocando um bebê na minha barriga'

Imagem - Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia: veja o estado de saúde

Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia: veja o estado de saúde

Tags:

Bbb tv Globo Globo Globoplay Rede Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - O esforço silencioso é recompensado: 3 signos vivem um momento de virada nesta quarta-feira (21 de janeiro)

O esforço silencioso é recompensado: 3 signos vivem um momento de virada nesta quarta-feira (21 de janeiro)
Imagem - Pendurar garrafas com água e vinagre na varanda: por que as pessoas recomendam e para que serve

Pendurar garrafas com água e vinagre na varanda: por que as pessoas recomendam e para que serve
Imagem - Eliminada do BBB 26, Aline Campos abre o jogo sobre rumores de romance com Jonas Sulzbach

Eliminada do BBB 26, Aline Campos abre o jogo sobre rumores de romance com Jonas Sulzbach

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
01

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista

Imagem - Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador
03

Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
04

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave