Que horas começa o BBB 26 hoje (21)? Confira o horário para não perder nada

Programa desta quarta-feira promete mostrar os bastidores após a primeira eliminação da temporada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:10

Tadeu Schmidt segue no comando do BBB 26 Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

Se você está contando as horas para acompanhar mais um dia do Big Brother Brasil 26, anota aí para não perder: o reality vai ao ar nesta quarta-feira (21), por volta das 23h30, na TV Globo. O horário pode variar um pouco por causa da programação da emissora.

Depois da primeira eliminação da temporada, o clima na casa mais vigiada do país promete esquentar ainda mais. No programa de hoje, o público vai conferir as reações dos brothers ao resultado do Paredão, os desdobramentos do jogo e os próximos passos da disputa pelo prêmio milionário.

E se você é do tipo que não quer perder nenhum detalhe, o Globoplay disponibiliza sinal ao vivo 24 horas por dia para assinantes, além da íntegra de todos os episódios exibidos na TV Globo. Também dá para acompanhar conteúdos extras, como trechos exclusivos, edições anteriores do Clicks BBB, lives e programas como o Bate-Papo BBB, o Big Day e o Prêmio gshow.

Mesmo quem não é assinante consegue acessar parte do conteúdo, incluindo a transmissão do programa que vai ao ar na TV, além de atrações especiais do catálogo da plataforma, que também marcam presença na programação do Momento Pipoca e da Sessão Globoplay.