Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (21) podem surpreender

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:15

Esta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, começa com um céu que mistura razão e sensibilidade. O Sol em Aquário puxa o olhar para o futuro, inovação e liberdade, enquanto a Lua em Peixes deixa tudo mais intuitivo, emocional e até um pouco imprevisível.

É aquele tipo de dia em que você sente antes de entender e isso vale para decisões importantes, conversas delicadas e, quem sabe, até para escolher um número na loteria. A seguir, confira as previsões do dia signo por signo, com amor, trabalho, saúde e os números que merecem atenção especial.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)​

O dia pede silêncio e reflexão, é melhor planejar do que agir. Números da sorte: 9, 27, 45

Touro (21/04 a 20/05)​

Conversas sinceras podem mudar relações e trocar ideias e trabalhar em grupo. Números da sorte: 14, 22, 58

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O trabalho pode estar ocupando espaço demais. Tente equilibrar. Números da sorte: 3, 19, 31

Câncer (21/06 a 22/07)​

Vontade de sair da rotina. Planejar algo diferente pode reacender a chama. Números da sorte: 7, 21, 40

Leão (22/07 a 22/08)



Virgem (23/08 a 22/09)

Relacionamentos em destaque. Bom momento para acordos, reconciliações e compromissos. Números da sorte: 5, 12, 33

Libra (23/09 a 22/10)

O carinho mora nos detalhes. Valorize a rotina compartilhada. Números da sorte: 11, 29, 44

Escorpião (23/10 a 21/11)

Seu magnetismo chama atenção. Clima perfeito para romance e paquera. ​Números da sorte: 1, 13, 25



Sagitário (22/11 a 21/12)​

Bom dia para assuntos familiares ou trabalho feito de casa. Números da sorte: 4, 20, 36

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Dia intenso de contatos e reuniões. Sua clareza mental será destaque. Números da sorte: 10, 26, 42

Aquário (20/01 a 18/02)

Priorize quem demonstra reciprocidade. Segurança emocional é essencial hoje. Números da sorte: 2, 18, 50

Peixes (20/02 a 20/03)

​Com a Lua no seu signo, emoções ficam intensas e o coração mais aberto. Números da sorte: 6, 15, 39