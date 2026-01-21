Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (21) podem surpreender

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:15

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Esta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, começa com um céu que mistura razão e sensibilidade. O Sol em Aquário puxa o olhar para o futuro, inovação e liberdade, enquanto a Lua em Peixes deixa tudo mais intuitivo, emocional e até um pouco imprevisível.

É aquele tipo de dia em que você sente antes de entender e isso vale para decisões importantes, conversas delicadas e, quem sabe, até para escolher um número na loteria. A seguir, confira as previsões do dia signo por signo, com amor, trabalho, saúde e os números que merecem atenção especial.

Leia mais

Imagem - Virada profissional: 4 signos recebem 'sinal verde' do Universo para lucrar e brilhar hoje (21 de janeiro)

Virada profissional: 4 signos recebem 'sinal verde' do Universo para lucrar e brilhar hoje (21 de janeiro)

Imagem - Filha de Kelly Key desabafa após rumores de gravidez: 'Vivem colocando um bebê na minha barriga'

Filha de Kelly Key desabafa após rumores de gravidez: 'Vivem colocando um bebê na minha barriga'

Imagem - Após ser eliminada no primeiro paredão do BBB 26, Aline Campos dispara: 'Foi a minha verdade'

Após ser eliminada no primeiro paredão do BBB 26, Aline Campos dispara: 'Foi a minha verdade'

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)​
    O dia pede silêncio e reflexão, é melhor planejar do que agir.
  • Números da sorte: 9, 27, 45

  • Touro (21/04 a 20/05)​
    Conversas sinceras podem mudar relações e trocar ideias e trabalhar em grupo.
  • Números da sorte: 14, 22, 58

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O trabalho pode estar ocupando espaço demais. Tente equilibrar.
  • Números da sorte: 3, 19, 31

  • Câncer (21/06 a 22/07)​
    Vontade de sair da rotina. Planejar algo diferente pode reacender a chama.
  • Números da sorte: 7, 21, 40

Leia mais

Imagem - O que é seu volta: Universo anuncia reconciliações e 'segunda chance' para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro)

O que é seu volta: Universo anuncia reconciliações e 'segunda chance' para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro)

Imagem - Carta A Encruzilhada domina o Baralho Cigano de hoje (21 de janeiro): escolhas pedem clareza e responsabilidade

Carta A Encruzilhada domina o Baralho Cigano de hoje (21 de janeiro): escolhas pedem clareza e responsabilidade

Imagem - Dia 21 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 21 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • ​Emoções à flor da pele. É dia de resolver o que ficou mal resolvido.
  • Números da sorte: 8, 17, 52

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Relacionamentos em destaque. Bom momento para acordos, reconciliações e compromissos.
  • Números da sorte: 5, 12, 33

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Shows a preços populares: Concha para Todos confirma atrações e datas de 2026

Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026

Bota pra correr: confira o calendário de corridas de rua em 2026 com cupom de desconto

2026 é ano bissexto? Entenda como funciona o calendário

Universo em movimento: 5 signos atraem dinheiro com mais facilidade em 2026

  • Libra (23/09 a 22/10)
    O carinho mora nos detalhes. Valorize a rotina compartilhada.
  • Números da sorte: 11, 29, 44

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Seu magnetismo chama atenção. Clima perfeito para romance e paquera.
  • ​Números da sorte: 1, 13, 25

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)​
    Bom dia para assuntos familiares ou trabalho feito de casa.
  • Números da sorte: 4, 20, 36

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Dia intenso de contatos e reuniões. Sua clareza mental será destaque.
  • Números da sorte: 10, 26, 42

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Priorize quem demonstra reciprocidade. Segurança emocional é essencial hoje.
  • Números da sorte: 2, 18, 50

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    ​Com a Lua no seu signo, emoções ficam intensas e o coração mais aberto.
  • Números da sorte: 6, 15, 39

Recado do Universo: Que os astros inspirem boas escolhas e, se for apostar, que a sorte esteja do seu lado

Leia mais

Imagem - Mudou muito? Web resgata fotos de Aline Campos, do BBB 26, antes de procedimentos estéticos; veja

Mudou muito? Web resgata fotos de Aline Campos, do BBB 26, antes de procedimentos estéticos; veja

Imagem - ​Além de Pedro: Relembre as expulsões e polêmicas de assédio que marcaram o Big Brother Brasil

​Além de Pedro: Relembre as expulsões e polêmicas de assédio que marcaram o Big Brother Brasil

Imagem - 'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Nada acontece por acaso hoje (21 de janeiro) e 3 signos percebem que o jogo vira a seu favor

Nada acontece por acaso hoje (21 de janeiro) e 3 signos percebem que o jogo vira a seu favor
Imagem - Planta tóxica se espalha pelo Brasil e acende alerta entre especialistas

Planta tóxica se espalha pelo Brasil e acende alerta entre especialistas
Imagem - Julianne Trevisol vence o MasterChef Celebridades e comemora: 'Mudou a minha vida'

Julianne Trevisol vence o MasterChef Celebridades e comemora: 'Mudou a minha vida'

MAIS LIDAS

Imagem - O que é seu volta: Universo anuncia reconciliações e 'segunda chance' para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro)
01

O que é seu volta: Universo anuncia reconciliações e 'segunda chance' para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro)

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador
03

Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador

Imagem - Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa
04

Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa