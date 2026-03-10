QUEM É

Quem é Felipe Heystee, ex-Rancho do Maia acusado de aplicar 'golpe do amor' de R$ 208 mil

Criador de conteúdo teve a prisão preventiva decretada em São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 12:32

Felipe Heystee Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Luís Felipe de Oliveira, mais conhecido como Felipe Heystee, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de São Paulo. Ele é acusado de aplicar o chamado "golpe do amor", prática em que criminosos criam relacionamentos virtuais falsos para obter dinheiro das vítimas.

A 1ª Vara Criminal de Cotia recebeu a denúncia contra o criador de conteúdo e decretou sua prisão preventiva na quarta-feira (4). Segundo o promotor Renan Mendes Rodríguez, responsável pelo caso, o influenciador teria causado um prejuízo de quase R$ 208 mil à vítima, que acreditava estar num relacionamento com uma mulher.

De acordo com a investigação, Felipe teria criado um perfil falso nas redes sociais e aplicativos de mensagens, se passando por uma mulher. O caso começou em 2022, quando a vítima conheceu "Luana" num aplicativo de relacionamentos. Os dois teriam mantido contato e iniciado um relacionamento virtual.

Ao longo de mais de dois anos de conversas diárias, "Luana" utilizou diferentes estratégias para arrancar dinheiro do homem, explorando a fragilidade emocional da vítima. As transferências bancárias somaram o prejuízo de R$ 207.604,55. O homem diz que entendeu ser vítima de um golpe após análise de transferências financeiras e de vídeos publicados por Felipe. O Ministério Público solicitou o bloqueio de bens do influenciador, e a Justiça aceitou o pedido na mesma decisão que o transformou em réu.

A vítima, além da denúncia do MP, também abriu um processo de danos morais. Em janeiro, Felipe foi condenado a ressarcir os R$ 208 mil e pagar uma indenização de R$ 10 mil. A condenação foi uma sentença de revelia, o que significa que o influenciador não apresentou sua defesa no tempo estipulado pela Justiça.

Ainda de acordo com o MP, o influenciador usou a própria visibilidade, com cerca de 2,3 milhões de seguidores no TikTok e quase 2 milhões no Instagram, de forma criminosa. As apurações indicam que ele teria publicado vídeos na internet com táticas sobre como obter dinheiro de forma fraudulenta. A Promotoria afirma que Felipe já tinha um histórico de golpes.

Quem é Felipe Heystee?

Felipe Heystee ganhou visibilidade após publicar vídeos ao lado de um morador de rua a quem afirmou ter ajudado oferecendo suporte e incentivo para um processo de reabilitação. O conteúdo viralizou e ampliou o alcance do influenciador nas redes sociais.

Com o crescimento na internet, Felipe passou a compartilhar seu dia a dia, mostrando bastidores da rotina digital, conflitos pessoais e participações em eventos promovidos por outros influenciadores. Ele também ganhou notoriedade por seus vídeos de humor ácido e conteúdos voltados para situações do cotidiano.

Felipe também participou de algumas edições do Rancho do Maia, reality comandado por Carlinhos Maia na internet. Em 2024, ele foi expulso do programa após trocar agressões com Gregory Kessey. Na época, o anfitrião do programa falou sobre o episódio nas redes sociais e afirmou que o público passou a simpatizar com Felipe depois de uma transmissão ao vivo em que ele se abriu sobre sua vida.