Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Felipe Heystee, ex-Rancho do Maia acusado de aplicar 'golpe do amor' de R$ 208 mil

Criador de conteúdo teve a prisão preventiva decretada em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 12:32

Felipe Heystee
Felipe Heystee Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Luís Felipe de Oliveira, mais conhecido como Felipe Heystee, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de São Paulo. Ele é acusado de aplicar o chamado "golpe do amor", prática em que criminosos criam relacionamentos virtuais falsos para obter dinheiro das vítimas.

A 1ª Vara Criminal de Cotia recebeu a denúncia contra o criador de conteúdo e decretou sua prisão preventiva na quarta-feira (4). Segundo o promotor Renan Mendes Rodríguez, responsável pelo caso, o influenciador teria causado um prejuízo de quase R$ 208 mil à vítima, que acreditava estar num relacionamento com uma mulher.

Felipe Heystee

Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram
1 de 24
Felipe Heystee por Reprodução/Instagram

De acordo com a investigação, Felipe teria criado um perfil falso nas redes sociais e aplicativos de mensagens, se passando por uma mulher. O caso começou em 2022, quando a vítima conheceu "Luana" num aplicativo de relacionamentos. Os dois teriam mantido contato e iniciado um relacionamento virtual.

Ao longo de mais de dois anos de conversas diárias, "Luana" utilizou diferentes estratégias para arrancar dinheiro do homem, explorando a fragilidade emocional da vítima. As transferências bancárias somaram o prejuízo de R$ 207.604,55. O homem diz que entendeu ser vítima de um golpe após análise de transferências financeiras e de vídeos publicados por Felipe. O Ministério Público solicitou o bloqueio de bens do influenciador, e a Justiça aceitou o pedido na mesma decisão que o transformou em réu.

A vítima, além da denúncia do MP, também abriu um processo de danos morais. Em janeiro, Felipe foi condenado a ressarcir os R$ 208 mil e pagar uma indenização de R$ 10 mil. A condenação foi uma sentença de revelia, o que significa que o influenciador não apresentou sua defesa no tempo estipulado pela Justiça. 

Ainda de acordo com o MP, o influenciador usou a própria visibilidade, com cerca de 2,3 milhões de seguidores no TikTok e quase 2 milhões no Instagram, de forma criminosa. As apurações indicam que ele teria publicado vídeos na internet com táticas sobre como obter dinheiro de forma fraudulenta. A Promotoria afirma que Felipe já tinha um histórico de golpes.

Quem é Felipe Heystee?

Felipe Heystee ganhou visibilidade após publicar vídeos ao lado de um morador de rua a quem afirmou ter ajudado oferecendo suporte e incentivo para um processo de reabilitação. O conteúdo viralizou e ampliou o alcance do influenciador nas redes sociais.

Com o crescimento na internet, Felipe passou a compartilhar seu dia a dia, mostrando bastidores da rotina digital, conflitos pessoais e participações em eventos promovidos por outros influenciadores. Ele também ganhou notoriedade por seus vídeos de humor ácido e conteúdos voltados para situações do cotidiano.

Felipe também participou de algumas edições do Rancho do Maia, reality comandado por Carlinhos Maia na internet. Em 2024, ele foi expulso do programa após trocar agressões com Gregory Kessey. Na época, o anfitrião do programa falou sobre o episódio nas redes sociais e afirmou que o público passou a simpatizar com Felipe depois de uma transmissão ao vivo em que ele se abriu sobre sua vida. 

Leia mais

Imagem - Maíra Cardi revela que passará por cirurgia para 'abrir a cara inteira' após deformação no rosto: 'Gravíssimo'

Maíra Cardi revela que passará por cirurgia para 'abrir a cara inteira' após deformação no rosto: 'Gravíssimo'

Imagem - Quem é Ivanna Ortiz, mulher que disparou mais de 10 tiros contra casa de Rihanna

Quem é Ivanna Ortiz, mulher que disparou mais de 10 tiros contra casa de Rihanna

Imagem - Modelo de 60 anos choca a internet com tanquinho definido e aparência de 30; veja FOTOS

Modelo de 60 anos choca a internet com tanquinho definido e aparência de 30; veja FOTOS

Tags:

Carlinhos Maia Golpe Golpe Virtual Rancho do Maia Felipe Heystee

Mais recentes

Imagem - Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã

Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã
Imagem - O dia de hoje (10 de março) favorece 4 signos, que conseguem transformar riscos em oportunidades e atrair sorte e abundância

O dia de hoje (10 de março) favorece 4 signos, que conseguem transformar riscos em oportunidades e atrair sorte e abundância
Imagem - Fóssil encontrado sugere que humanidade não surgiu na África: origem pode estar mais distante do que antes

Fóssil encontrado sugere que humanidade não surgiu na África: origem pode estar mais distante do que antes

MAIS LIDAS

Imagem - Menina de 6 anos é baleada pelo irmão durante brincadeira com espingarda
01

Menina de 6 anos é baleada pelo irmão durante brincadeira com espingarda

Imagem - Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça
02

Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça

Imagem - Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto
03

Acesso da Avenida ACM é fechado após inauguração de novo viaduto

Imagem - Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor
04

Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor