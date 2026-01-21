ASTROLOGIA

Virada profissional: 4 signos recebem 'sinal verde' do Universo para lucrar e brilhar hoje (21 de janeiro)

Estes signos sentem o impacto direto na conta bancária e no reconhecimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:30

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

​O Sol em Aquário não brinca em serviço quando o assunto é inovação. Se você estava esperando o momento certo para apresentar aquela ideia "fora da caixa", o dia é hoje.

Gêmeos está sob os holofotes e sua visibilidade pode render uma promoção. Para os nativos de Touro e Libra, o segredo está no coletivo: o networking e a organização impecável serão as chaves para abrir cofres.

E claro, os aniversariantes de Aquário recebem um bônus extra do universo, com chances reais de ganhos inesperados.