Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virada profissional: 4 signos recebem 'sinal verde' do Universo para lucrar e brilhar hoje (21 de janeiro)

Estes signos sentem o impacto direto na conta bancária e no reconhecimento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:30

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

​O Sol em Aquário não brinca em serviço quando o assunto é inovação. Se você estava esperando o momento certo para apresentar aquela ideia "fora da caixa", o dia é hoje.

Gêmeos está sob os holofotes e sua visibilidade pode render uma promoção. Para os nativos de Touro e Libra, o segredo está no coletivo: o networking e a organização impecável serão as chaves para abrir cofres.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Carta A Encruzilhada domina o Baralho Cigano de hoje (21 de janeiro): escolhas pedem clareza e responsabilidade

A tensão diminui e os signos sentem que o dia de hoje (21 de janeiro) abre espaço para decisões mais leves, certeiras e libertadoras

Dia 21 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

O dia mais poderoso de 2026 para cada signo manifestar exatamente o que deseja

Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026

E claro, os aniversariantes de Aquário recebem um bônus extra do universo, com chances reais de ganhos inesperados.

O fluxo financeiro está ativo, mas exige agilidade. Não deixe para amanhã o contrato que você pode fechar agora.

Leia mais

Imagem - Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia: veja o estado de saúde

Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia: veja o estado de saúde

Imagem - Mudou muito? Web resgata fotos de Aline Campos, do BBB 26, antes de procedimentos estéticos; veja

Mudou muito? Web resgata fotos de Aline Campos, do BBB 26, antes de procedimentos estéticos; veja

Imagem - 'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - 'Me anulei por amor': Namorado de Milton Cunha mostra transformação após relacionamento tóxico

'Me anulei por amor': Namorado de Milton Cunha mostra transformação após relacionamento tóxico
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (21 de janeiro): o detalhe que pode destravar sua prosperidade

Cor e número da sorte de hoje (21 de janeiro): o detalhe que pode destravar sua prosperidade
Imagem - Da invenção por acaso à fortuna bilionária: a história curiosa por trás da criação do post-it

Da invenção por acaso à fortuna bilionária: a história curiosa por trás da criação do post-it

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador começa a operar, mas deixa comerciantes informais da antiga à deriva
01

Nova Rodoviária de Salvador começa a operar, mas deixa comerciantes informais da antiga à deriva

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
02

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Imagem - Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador
03

Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador

Imagem - Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa
04

Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa