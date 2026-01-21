Virada profissional: 4 signos recebem 'sinal verde' do Universo para lucrar e brilhar hoje (21 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:30
O Sol em Aquário não brinca em serviço quando o assunto é inovação. Se você estava esperando o momento certo para apresentar aquela ideia "fora da caixa", o dia é hoje.
Gêmeos está sob os holofotes e sua visibilidade pode render uma promoção. Para os nativos de Touro e Libra, o segredo está no coletivo: o networking e a organização impecável serão as chaves para abrir cofres.
Cor de cada signo para 2026
E claro, os aniversariantes de Aquário recebem um bônus extra do universo, com chances reais de ganhos inesperados.
O fluxo financeiro está ativo, mas exige agilidade. Não deixe para amanhã o contrato que você pode fechar agora.