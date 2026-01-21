BBB 26

BBB 26: Matheus é detonado por comentário sobre virgindade de Gabriela: 'Podre, que homem sujo'

Equipe da sister se pronunciou após fala polêmica do brother: 'Revoltante'

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:42

Matheus e Gabriela do BBB 26 Crédito: Reprodução

Um comentário feito por Matheus na casa do BBB 26 gerou polêmica fora do confinamento. O brother foi criticado após citar a vida íntima de Gabriela em conversa com Leandro, mencionando que a sister não teria a ‘mente aberta’ para se relacionar com homens como eles.

A fala veio no momento em que Matheus falava com o baiano sobre a proximidade entre os participantes que passaram pelo Quarto Branco, como eles dois e Gabriela. "Sei que tu é uma pessoa boa, que tem princípio, valores. Se eu te disser que é pra contar contigo, tu vai estar comigo", iniciou ele.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Em seguida, Matheus falou sobre a vida íntima da sister. "Mas o que acontece, uma mina com a cabeça dela, um mundo totalmente à parte. A mina é virgem, mano. A mina não tem essa abertura de mundo, tá ligado? Pra ela, é difícil se relacionar com um cara duro que nem 'nós'".

Nas redes sociais, fãs do programa detonaram a fala. "Não vou replicar as falas ditas na Academia pelo Matheus sobre a Sol e Gabriela para o grupinho da macholândia. São desrespeitosas, horríveis, mostram o machismo escancarado, chega a ser nojento", escreveu uma pessoa. "Que escroto esse Matheus falando da Gabriela como se a virgindade dela definisse a maturidade. Podre, que homem sujo", comentou outra.

"Que papo foi esse do Matheus? Expor a virgindade da Gabriela e ainda sugeriu que, por isso, ela não teria “abertura de mente” para se relacionar com homens como eles. Além de invasivo, é um comentário machista que reduz a mulher a uma condição íntima para desqualificá-la", disse mais uma.

A equipe de Gabriela também se manifestou a respeito do comentário e ressaltou o teor machista da fala. "Gente? A fala do Matheus sobre a Gabriela é revoltante. Dizer que ela não tem abertura de mundo por causa da vida íntima é baixo, machista e desonesto. Isso não é análise, é tentativa de diminuir uma mulher quando faltam argumentos", falaram os administradores.

"Virgindade não define vivência, não mede maturidade e muito menos limita a forma como alguém enxerga o mundo ou se relaciona com as pessoas. Esse tipo de fala só escancara ignorância e falta de respeito. Em pleno BBB 26, ainda tem quem ache normal usar rótulo íntimo para desqualificar mulher. Vergonhoso", finalizaram.