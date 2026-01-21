Acesse sua conta
BBB 26: Matheus é detonado por comentário sobre virgindade de Gabriela: 'Podre, que homem sujo'

Equipe da sister se pronunciou após fala polêmica do brother: 'Revoltante'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:42

Matheus e Gabriela do BBB 26
Matheus e Gabriela do BBB 26 Crédito: Reprodução

Um comentário feito por Matheus na casa do BBB 26 gerou polêmica fora do confinamento. O brother foi criticado após citar a vida íntima de Gabriela em conversa com Leandro, mencionando que a sister não teria a ‘mente aberta’ para se relacionar com homens como eles.

A fala veio no momento em que Matheus falava com o baiano sobre a proximidade entre os participantes que passaram pelo Quarto Branco, como eles dois e Gabriela. "Sei que tu é uma pessoa boa, que tem princípio, valores. Se eu te disser que é pra contar contigo, tu vai estar comigo", iniciou ele.

Em seguida, Matheus falou sobre a vida íntima da sister.  "Mas o que acontece, uma mina com a cabeça dela, um mundo totalmente à parte. A mina é virgem, mano. A mina não tem essa abertura de mundo, tá ligado? Pra ela, é difícil se relacionar com um cara duro que nem 'nós'".

Nas redes sociais, fãs do programa detonaram a fala. "Não vou replicar as falas ditas na Academia pelo Matheus sobre a Sol e Gabriela para o grupinho da macholândia. São desrespeitosas, horríveis, mostram o machismo escancarado, chega a ser nojento", escreveu uma pessoa. "Que escroto esse Matheus falando da Gabriela como se a virgindade dela definisse a maturidade. Podre, que homem sujo", comentou outra.

"Que papo foi esse do Matheus? Expor a virgindade da Gabriela e ainda sugeriu que, por isso, ela não teria “abertura de mente” para se relacionar com homens como eles. Além de invasivo, é um comentário machista que reduz a mulher a uma condição íntima para desqualificá-la", disse mais uma. 

A equipe de Gabriela também se manifestou a respeito do comentário e ressaltou o teor machista da fala. "Gente? A fala do Matheus sobre a Gabriela é revoltante. Dizer que ela não tem abertura de mundo por causa da vida íntima é baixo, machista e desonesto. Isso não é análise, é tentativa de diminuir uma mulher quando faltam argumentos", falaram os administradores.

"Virgindade não define vivência, não mede maturidade e muito menos limita a forma como alguém enxerga o mundo ou se relaciona com as pessoas. Esse tipo de fala só escancara ignorância e falta de respeito. Em pleno BBB 26, ainda tem quem ache normal usar rótulo íntimo para desqualificar mulher. Vergonhoso", finalizaram.

Bbb tv Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Bbb26

