Zé Felipe abandona clínica após proposta inesperada de médico: 'Deu ruim na hora'

Cantor contou que desistiu de uma sessão de ozonioterapia ao descobrir que o método seria diferente do habitual

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07:30

Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

Você já entrou em um lugar achando que ia fazer uma coisa e quando descobriu, saiu correndo? Foi exatamente isso que aconteceu com Zé Felipe. O cantor, de 27 anos, usou as redes sociais para relatar uma situação 'inusitada' durante uma visita a uma clínica, onde faria mais uma sessão de ozonioterapia, tratamento que ele já costuma realizar.

De forma descontraída, Zé contou que estava tranquilo, afinal, já havia feito o procedimento outras vezes pela via intravenosa. Tudo dentro do esperado. O problema começou quando o médico explicou como seria a aplicação naquele dia.

"Cheguei pra fazer a ozonioterapia e o cara falou: 'Hoje a gente vai fazer via ânus'", relatou o artista, arrancando risadas dos seguidores. "Eu falei: 'Ah é? Então vou só ali no banheiro antes'. E vazei!", completou.

A história, compartilhada nos stories do Instagram, rapidamente viralizou. Filho do cantor Leonardo e de Poliana Rocha, Zé Felipe não escondeu o desconforto com a proposta e deixou claro que preferiu não seguir com o tratamento naquela ocasião.

A ozonioterapia é considerada uma terapia complementar e utiliza uma mistura de oxigênio e ozônio para fins terapêuticos. Entre os benefícios apontados por defensores da técnica estão a melhora da oxigenação dos tecidos, ação anti-inflamatória e estímulo ao sistema imunológico. A aplicação pode ocorrer de várias formas, como cutânea, intravenosa, subcutânea e também pela via retal, justamente a que fez o cantor desistir.