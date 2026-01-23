Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe abandona clínica após proposta inesperada de médico: 'Deu ruim na hora'

Cantor contou que desistiu de uma sessão de ozonioterapia ao descobrir que o método seria diferente do habitual

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 07:30

Zé Felipe
Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

Você já entrou em um lugar achando que ia fazer uma coisa e quando descobriu, saiu correndo? Foi exatamente isso que aconteceu com Zé Felipe. O cantor, de 27 anos, usou as redes sociais para relatar uma situação 'inusitada' durante uma visita a uma clínica, onde faria mais uma sessão de ozonioterapia, tratamento que ele já costuma realizar.

De forma descontraída, Zé contou que estava tranquilo, afinal, já havia feito o procedimento outras vezes pela via intravenosa. Tudo dentro do esperado. O problema começou quando o médico explicou como seria a aplicação naquele dia.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (23) prometem sorte e prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (23) prometem sorte e prosperidade

Imagem - O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

Imagem - 'Como eu vim parar aqui?': elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026

'Como eu vim parar aqui?': elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026

"Cheguei pra fazer a ozonioterapia e o cara falou: 'Hoje a gente vai fazer via ânus'", relatou o artista, arrancando risadas dos seguidores. "Eu falei: 'Ah é? Então vou só ali no banheiro antes'. E vazei!", completou.

A história, compartilhada nos stories do Instagram, rapidamente viralizou. Filho do cantor Leonardo e de Poliana Rocha, Zé Felipe não escondeu o desconforto com a proposta e deixou claro que preferiu não seguir com o tratamento naquela ocasião.

Veja as fotos do novo visual de Zé Felipe após um ano de promessa

Zé Felipe começou 2026 mudando o visual. No segundo dia do ano, o cantor decidiu colocar fim a uma promessa que vinha cumprindo à risca: ficar um ano inteiro sem cortar o cabelo por Reprodução/Redes Sociais
O sertanejo exibiu o novo visual acompanhado de uma foto simbólica: uma grande quantidade de cabelo espalhados pelo chão, deixando claro que a transformação foi real por Reprodução/Redes Sociais
O resultado da mudança foi compartilhado nesta sexta-feira (2) nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
Ainda em setembro do ano passado, o cantor já havia confessado que estava contando os dias para encerrar o voto por Reprodução/Redes Sociais
Ainda em setembro do ano passado, o cantor já havia confessado que estava contando os dias para encerrar o voto por Reprodução/Redes Sociais
A promessa foi feita em junho, logo após o anúncio do fim do casamento com Virginia Fonseca por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução | Instagram
Zé Felipe passou o Réveillon no Rio Grande do Norte por Reprodução | Redes Sociais
Virginia e Zé Felipe por Divulgação
1 de 9
Zé Felipe começou 2026 mudando o visual. No segundo dia do ano, o cantor decidiu colocar fim a uma promessa que vinha cumprindo à risca: ficar um ano inteiro sem cortar o cabelo por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Zé Felipe se revolta após influenciador dar cantada em Ana Castela: 'Safado, vagabundo'

Berço do filho de Zé Felipe causa confusão e termina em troca de ofensas; entenda

Zé Felipe diz que vai parar de beber, e motivo surpreende: 'Hora de evoluir'

Após dividir palco com Ana Castela, Zé Felipe diz que foi 'humilhado' e cantora rebate: 'Tá merecendo mais'

Zé Felipe embarca em navio de Ana Castela após término e acende rumores de possível volta

A ozonioterapia é considerada uma terapia complementar e utiliza uma mistura de oxigênio e ozônio para fins terapêuticos. Entre os benefícios apontados por defensores da técnica estão a melhora da oxigenação dos tecidos, ação anti-inflamatória e estímulo ao sistema imunológico. A aplicação pode ocorrer de várias formas, como cutânea, intravenosa, subcutânea e também pela via retal, justamente a que fez o cantor desistir.

No Brasil, o Conselho Federal de Medicina classifica a ozonioterapia como um procedimento experimental, permitindo seu uso apenas em situações específicas, com consentimento do paciente e autorização dos órgãos competentes.

Leia mais

Imagem - Wagner Moura é o 1ª brasileiro indicado a Melhor Ator; veja recordes do Oscar 2026

Wagner Moura é o 1ª brasileiro indicado a Melhor Ator; veja recordes do Oscar 2026

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Imagem - Aos 44 anos, Ana Paula Renault impressiona com 'pele impecável' no BBB 26; médica revela tratamentos

Aos 44 anos, Ana Paula Renault impressiona com 'pele impecável' no BBB 26; médica revela tratamentos

Tags:

zé Felipe Médico Clínica Procedimento

Mais recentes

Imagem - Chega de esperar: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões corajosas nesta sexta (23 de janeiro)

Chega de esperar: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões corajosas nesta sexta (23 de janeiro)
Imagem - Fóssil de 2 milhões de anos pode explicar a destreza humana usada hoje em celulares

Fóssil de 2 milhões de anos pode explicar a destreza humana usada hoje em celulares
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (23) prometem sorte e prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (23) prometem sorte e prosperidade

MAIS LIDAS

Imagem - ‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport
01

‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

Imagem - O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)
02

O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Imagem - Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável
03

Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável

Imagem - Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'
04

Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'