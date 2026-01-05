Acesse sua conta
Zé Felipe embarca em navio de Ana Castela após término e acende rumores de possível volta

Cantor sertanejo está no Navio da Boiadeira nesta segunda-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 17:59

Zé Felipe e Ana Castela
Zé Felipe e Ana Castela Crédito: Reprodução | Instagram

O fim do relacionamento de apenas dois meses entre Ana Castela e Zé Felipe pegaram muitos fãs de surpresa, no entanto, o ex-casal está mais próximo nesta segunda-feira (5). Isso porque o cantor sertanejo embarcou no Navio da Boiadeira, para acompanhar o show da cantora.

Essa é a primeira vez que Ana Castela e Zé Felipe se encontram após o anúncio do fim do namoro. O artista passou o réveillon em Pipa, no Rio Grande do Norte, enquanto Ana cumpriu agenda de shows na virada do ano.

Zé Felipe e Ana Castela de mãos dadas por Reprodução / Instagram

Apesar do fim do romance, os dois parecem ter uma boa relação, e o filho de Leonardo vem curtindo publicações da ex-namorada nas redes sociais. Através de uma publicação nas redes sociais, Zé Felipe anunciou o fim do romance com Ana Castela nas redes sociais no dia 29 de dezembro de 2025.

O artista publicou um texto nos Stories do Instagram. O mesmo post publicado por Zé Felipe foi compartilhado por Ana Castela em seu perfil. “Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela. Fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo”, começava o texto publicado pelo cantor. Os dois confirmaram o romance em outubro de 2025, após alguns meses de rumores de affair.

“Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo, vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês. E, para deixar claro, eu amo a Ana”, completou.

“Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais", explicou Zé Felipe.

"Desejo a ela toda a felicidade do mundo. Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque to fod*- se. Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento”, finalizou o filho de Leonardo e Poliana Rocha.

