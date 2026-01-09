Acesse sua conta
Berço do filho de Zé Felipe causa confusão e termina em troca de ofensas; entenda

Babás ficaram irritada com comentário de influenciadora sobre cama de José Leonardo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:29

José Leonardo é o caçula de Zé Felipe e Virginia Fonseca
José Leonardo é o caçula de Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Uma postagem de uma influenciadora sobre o berço de José Leonardo, filho caçula de Zé Felipe e Virginia Fonseca, terminou em troca de ofensas e confusão nas redes sociais. O episódio começou após a criadora de conteúdo Jessi Tranquila compartilhar um vídeo em seu perfil mostrando a cama onde o bebê de 1 ano dorme quando está na casa do pai.

"O Zé Felipe apareceu hoje em uma cena muito fofinha. Ele foi acordar o José Leonardo e na hora que ele chegou no berço, gente, a galera começou a ver como que o berço estava. As pessoas estão falando que o berço estava muito sujo", falou Jessi, mostrando, em seguida, o vídeo em que Zé Felipe acorda o filho.

Virginia, Zé Felipe e filhos

Jessi também destacou alguns comentários dos internautas. "As pessoas estão comentando o seguinte: 'Só eu me assustei como colchão?', 'tanta gente para cuidar do bebê e não tem cuidado. Olha onde dorme a criança', 'como deixam esse bebê lindo dormir nesse berço sujo, colchão sujo? Cadê as babás que não cuidam? E o pai que não vê?', 'se esse berço dessa cor fosse na casa da Virginia, Nossa Senhora! Era capaz até dos haters mandarem crucificar ela'."

Jessi passou a cobrar nos perfis das babás mais atenção aos cuidados com o bem-estar do bebê. Entre as interações, um comentário em uma publicação de Vilmeci Passarinho, uma das funcionárias que cuidam da criança. "E o berço do José Leonardo?".

A situação escalonou a partir daí. A influenciadora contou nos Stories que começou a ser ofendida pelas cuidadoras do caçula de Virginia e Zé Felipe. "Acabei de ser ofendida por uma das babás. Muita gente me perguntando quem e o que aconteceu. Já, já vocês irão saber", contou.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a criadora de conteúdo afirmou que foi procurada por Renata Fabrini, outra babá dos filhos de Zé Felipe e Virginia, que teria ido tirar satisfação pela exposição do caso. Segundo Jessi, Renata enviou uma mensagem direta pelo Instagram com tom ofensivo. "Você é uma sem noção, né? Querendo ganhar visualizações em cima dos outros", teria escrito a cuidadora.

Na sequência, a babá teria continuado com os ataques e feito ofensas pessoais. "Deve ser enorme de gorda, porque só mostra essa cara feia aí. Se quiser, nós, todas as babás, podemos te ajudar a divulgar uma rifa para comprar um Mounjaro", teria dito ela na mensagem.

Jessi contou à colunista que rebateu os ataques. "Acho que vocês deveriam trabalhar como babás em vez de influencers. Afinal, vocês ganham para isso, né?", respondeu. Ainda de acordo com o relato da criadora de conteúdo, após a resposta, Renata Fabrini teria enviado a imagem de um porco, acompanhada de novas ofensas, chamando-a de feia.

