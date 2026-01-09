Acesse sua conta
Filha de Tays Reis e Biel passa por cirurgia de emergência em Salvador após cair de brinquedo

Pietra, de 3 anos, precisou ser levada às pressas para hospital

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 10:43

Filha de Tays Reis e Biel passou por cirurgia de emergência após queda
Filha de Tays Reis e Biel passou por cirurgia de emergência após queda Crédito: Reprodução/Instagram

Tays Reis e Biel passaram por um grande susto. A filha dos cantores, Pietra, de apenas 3 anos, passou por uma cirurgia de emergência após sofrer uma queda em um brinquedo. A situação foi relatada pela artista nas redes sociais nesta quinta-feira (8), ao postar uma foto segurando a pequena no hospital Mater Dei, em Salvador.

De acordo com Tays, a menina fraturou o braço ao descer de uma cama elástica e precisou ser operada. "Primeiro susto de 2026, que graças a Deus superamos! Uma queda da escadinha da cama elástica resultou em uma cirurgia de emergência. Mais uma batalha vencida pra Pepeu! Agora vamos pra casa descansar e recuperar", escreveu a cantora.

Nos Stories do Instagram, ela deu mais detalhes do ocorrido. "Trago um alerta para os pais e mães, que querem ver sempre os filhos se divertindo. Eu sempre via vídeos de crianças caindo em pula-pula e a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. O perigo dele não é só dentro pulando. É a hora da saída, é a hora da subida. É totalmente desequilibrado aquilo ali", falou.

"Aí, ontem [quarta-feira, dia 7], a Pietra caiu, descendo do pula-pula, faturou essa região aqui (mostrou a área acima do cotovelo) e acabou de sair de uma cirurgia. Vocês acreditam nisso?", continuou a cantora.

Na rede social, Tays ainda fez questão de agradecer ao especialista que atendeu a família. Segundo a ela, o profissional reorganizou toda a agenda para a emergência. "Graças a Deus, foi tudo lindo. Ele não é só um médico, ele é um anjo. A forma que ele trata o paciente, que lida com a criança. Você sente que a pessoa faz por amor", elogiou.

"Foi muito difícil pra mim, pra todo mundo. Um susto. Uma fratura, é cirúrgica. E, aí, você fica desesperado e é sempre bom contar com pessoas com essa qualificação", completou.

Em outro vídeo, a cantora comemorou a ida da filha para casa. "Gente, por incrível que pareça, a gente acabou de receber alta. Vamos para casa, descansar. Agora vai ser uma recuperaçãozinha chata porque foi uma fratura", contou.

"Ela tá usando fios pra serem retirados depois de um tempo, vamos ficar seguindo avaliação médica, mas no mais está tudo bem. E a pergunta que ela fez foi se podia andar de bicicleta com o braço assim. Vocês acreditam, gente?", finalizou Tays.

