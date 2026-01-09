MELHORAS!

Filha de Tays Reis e Biel passa por cirurgia de emergência em Salvador após cair de brinquedo

Pietra, de 3 anos, precisou ser levada às pressas para hospital

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 10:43

Filha de Tays Reis e Biel passou por cirurgia de emergência após queda Crédito: Reprodução/Instagram

Tays Reis e Biel passaram por um grande susto. A filha dos cantores, Pietra, de apenas 3 anos, passou por uma cirurgia de emergência após sofrer uma queda em um brinquedo. A situação foi relatada pela artista nas redes sociais nesta quinta-feira (8), ao postar uma foto segurando a pequena no hospital Mater Dei, em Salvador.

De acordo com Tays, a menina fraturou o braço ao descer de uma cama elástica e precisou ser operada. "Primeiro susto de 2026, que graças a Deus superamos! Uma queda da escadinha da cama elástica resultou em uma cirurgia de emergência. Mais uma batalha vencida pra Pepeu! Agora vamos pra casa descansar e recuperar", escreveu a cantora.

Nos Stories do Instagram, ela deu mais detalhes do ocorrido. "Trago um alerta para os pais e mães, que querem ver sempre os filhos se divertindo. Eu sempre via vídeos de crianças caindo em pula-pula e a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. O perigo dele não é só dentro pulando. É a hora da saída, é a hora da subida. É totalmente desequilibrado aquilo ali", falou.

"Aí, ontem [quarta-feira, dia 7], a Pietra caiu, descendo do pula-pula, faturou essa região aqui (mostrou a área acima do cotovelo) e acabou de sair de uma cirurgia. Vocês acreditam nisso?", continuou a cantora.

Na rede social, Tays ainda fez questão de agradecer ao especialista que atendeu a família. Segundo a ela, o profissional reorganizou toda a agenda para a emergência. "Graças a Deus, foi tudo lindo. Ele não é só um médico, ele é um anjo. A forma que ele trata o paciente, que lida com a criança. Você sente que a pessoa faz por amor", elogiou.

"Foi muito difícil pra mim, pra todo mundo. Um susto. Uma fratura, é cirúrgica. E, aí, você fica desesperado e é sempre bom contar com pessoas com essa qualificação", completou.

Em outro vídeo, a cantora comemorou a ida da filha para casa. "Gente, por incrível que pareça, a gente acabou de receber alta. Vamos para casa, descansar. Agora vai ser uma recuperaçãozinha chata porque foi uma fratura", contou.