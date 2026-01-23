Acesse sua conta
O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

Mesmo com forte engajamento nas redes sociais, internautas disparam que 'o programa já deu'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 06:49

Tadeu Schmidt no Big Fone do BBB 24
Tadeu Schmidt no Big Fone do BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo/Manoella Mello

Apesar de seguir como um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, o 'Big Brother Brasil 26' enfrenta um problema cada vez mais difícil de ignorar: a queda acentuada de audiência na TV aberta. E o capítulo mais preocupante dessa história foi na última quarta-feira (21), quando o reality teria registrado o pior ibope de toda a sua trajetória.

Exibido quase à meia-noite por causa da transmissão do futebol, o programa marcou apenas 9,8 pontos de média na Grande São Paulo, segundo dados da Kantar IBOPE. O número não só representa um recorde negativo, como também fica abaixo do pior desempenho anterior, registrado no BBB 14, em 2014.

Para se ter ideia, a audiência caiu cerca de 18% em relação à quarta-feira da semana anterior. E o contraste ficou ainda mais evidente quando o programa exibido antes do reality, o Cinema Especial, registrou 14 pontos, entregando a audiência em queda livre para o BBB logo em seguida.

Segundo dados do Kantar IBOPE Medi, o pico da temporada até agora ocorreu no domingo (18), com 15,6 pontos, impulsionado pela repercussão da expulsão/desistência do participante Pedro após um caso de assédio contra Jordana.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), o público não perdoou. Enquanto alguns apontaram o horário como principal vilão, afinal, 'CLT acorda cedo', outros foram mais diretos e colocaram o formato do programa na berlinda. Teve até quem levantasse uma pergunta que vem ganhando força: será que o BBB está perto do fim?

"O programa começa quase meia-noite, não tem mistério", escreveu um usuário. "Já deu o que tinha que dar. É sempre a mesma coisa", comentou outro. Houve ainda quem cravasse: "Esse pode ser o último BBB. A audiência tá horrorosa".

Primeiro paredão do BBB 26

Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do BBB 26 por Divulgação/Globo

Os números gerais mostram um cenário mais complexo. A estreia do BBB 26 até conseguiu interromper a queda livre dos últimos anos e superou a estreia da edição anterior. Na média da primeira semana, o reality marcou 15,9 pontos, praticamente empatado com o BBB 25, que fechou com 16,0. 

Por outro lado, o programa ainda apresenta sinais de fôlego fora da TV tradicional. A audiência entre jovens de 25 a 34 anos cresceu 75% em São Paulo, e o alcance digital segue alto, com presença constante nos Trending Topics e forte engajamento no Gshow. A Globo, inclusive, tem apostado em estratégias como a volta de ex-participantes e dinâmicas aceleradas logo no início do jogo para tentar segurar o público.

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil

