O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

Mesmo com forte engajamento nas redes sociais, internautas disparam que 'o programa já deu'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 06:49

Tadeu Schmidt no Big Fone do BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo/Manoella Mello

Apesar de seguir como um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, o 'Big Brother Brasil 26' enfrenta um problema cada vez mais difícil de ignorar: a queda acentuada de audiência na TV aberta. E o capítulo mais preocupante dessa história foi na última quarta-feira (21), quando o reality teria registrado o pior ibope de toda a sua trajetória.

Exibido quase à meia-noite por causa da transmissão do futebol, o programa marcou apenas 9,8 pontos de média na Grande São Paulo, segundo dados da Kantar IBOPE. O número não só representa um recorde negativo, como também fica abaixo do pior desempenho anterior, registrado no BBB 14, em 2014.

Para se ter ideia, a audiência caiu cerca de 18% em relação à quarta-feira da semana anterior. E o contraste ficou ainda mais evidente quando o programa exibido antes do reality, o Cinema Especial, registrou 14 pontos, entregando a audiência em queda livre para o BBB logo em seguida.

Segundo dados do Kantar IBOPE Medi, o pico da temporada até agora ocorreu no domingo (18), com 15,6 pontos, impulsionado pela repercussão da expulsão/desistência do participante Pedro após um caso de assédio contra Jordana.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), o público não perdoou. Enquanto alguns apontaram o horário como principal vilão, afinal, 'CLT acorda cedo', outros foram mais diretos e colocaram o formato do programa na berlinda. Teve até quem levantasse uma pergunta que vem ganhando força: será que o BBB está perto do fim?

"O programa começa quase meia-noite, não tem mistério", escreveu um usuário. "Já deu o que tinha que dar. É sempre a mesma coisa", comentou outro. Houve ainda quem cravasse: "Esse pode ser o último BBB. A audiência tá horrorosa".

Os números gerais mostram um cenário mais complexo. A estreia do BBB 26 até conseguiu interromper a queda livre dos últimos anos e superou a estreia da edição anterior. Na média da primeira semana, o reality marcou 15,9 pontos, praticamente empatado com o BBB 25, que fechou com 16,0.