Mia Goth mostra que o português está em dia em conversa com Wagner Moura; veja vídeo

Atriz de Hollywood reencontrou o brasileiro em desfile em Paris

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08:21

Mia Goth e Wagner Moura conversam em português durante evento Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O desfile da Dior Homme, nesta quarta-feira (21), em Paris, acabou sendo presenteado com um encontro que rapidamente ganhou a internet. Mia Goth e Wagner Moura trocaram cumprimentos e colocaram a conversa em dia, tudo em português, para a alegria dos fãs.

O bate-papo aconteceu durante a apresentação da coleção masculina outono-inverno da grife, parte da movimentada Paris Fashion Week. No vídeo que circula nas redes, os dois se cumprimentam de forma carinhosa. "Sempre bom te ver", diz Wagner. Sorridente, Mia agradece e pergunta se está tudo bem, mostrando mais uma vez sua intimidade com o idioma.

Não é a primeira vez que a atriz chama atenção ao falar português. Neta da veterana Maria Gladys, Mia tem uma relação próxima com o Brasil desde pequena. Filha de mãe brasileira e pai canadense, ela nasceu em Londres, mas passou parte da infância no país, onde a família buscou apoio para sua criação. Em entrevistas, a atriz já falou abertamente sobre a influência da avó em sua decisão de seguir a carreira artística. "Eu a admirava muito e pensei: 'É isso que eu quero fazer'", relembrou.

Wagner Moura esteve no evento para prestigiar a segunda coleção masculina assinada por Jonathan Anderson à frente da Dior. O desfile reuniu uma verdadeira constelação de celebridades, como Robert Pattinson, Lewis Hamilton, Jamie Dornan, SZA e LaKeith Stanfield, além de outros nomes da moda e do cinema.

O encontro entre Mia e Wagner não é isolado. Nos últimos meses, os dois têm se esbarrado em festivais e premiações internacionais. Enquanto o ator brasileiro vive um momento de destaque com o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, Mia se prepara para chegar aos cinemas com Frankenstein, novo projeto de Guillermo del Toro.