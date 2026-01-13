O BAIANO TEM O GLOBES

“O pagode pode ser amado por todos”, diz O Kannalha após música embalar comemoração do Globo de Ouro de Wagner Moura

Em entrevista ao CORREIO, artista falou sobre O Baiano Tem o Molho ter se tornado trilha de Wagner Moura e sobre próximos passos na carreira

Larissa Almeida

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06:00

O Kannalha Crédito: Matheus Caratt/Divulgação

De Salvador a Los Angeles, todos agora sabem que o baiano tem o molho. A conquista histórica de Wagner Moura ressaltou esse fato ao levar para casa a estatueta de Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro no último domingo (11), ao mesmo tempo em que projetou a baianidade cantada por Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kannalha, ao redor do mundo. De forma espontânea, a música do pagodeiro, que é natural de Camaçari, se tornou a trilha sonora do ator premiado – que tem rendido louros a Danrlei, sendo o maior deles a confirmação de que o pagode pode se enquadrar em qualquer lugar.

“Me sinto muito feliz e abençoado, graças à força maior e aos orixás, que têm dado caminhos abertos para mim e para a minha arte. Eu sabia que ia cativar o coração dos baianos com essa música, só que tomou uma proporção gigantesca através do público, que naturalmente fez essa ligação com Wagner Moura, que vive um momento especial e merecido na carreira. [Ver minha música] como trilha sonora só me deixa mais feliz e confirma o que eu já sentia no meu coração: o pagode pode ser amado por todos”, frisa.

Wagner Moura, O Kannalha e Daniela Mercury dançando juntos 1 de 5

Tão frequentemente associado à campanha cinematográfico de O Agente Secreto na temporada internacional de premiações, Danrlei conta que também tem uma ligação com a sétima arte. É que, além de gostar de assistir filmes de ação, comédia e produções nacionais, o cantor forjou O Kannalha como um personagem, já que, ao contrário do que o nome artístico sugere, ele sempre foi muito tranquilo e tímido. “Ele [o personagem] foi criado em terceira pessoa para atuar nos palcos, e hoje é alguém muito maduro”, avalia.

Para ele, além do trabalho árduo, parte da sua fama pode ser atribuída à atuação do sagrado ancestral na sua vida. É graças aos orixás que ele diz ter força para atravessar momentos difíceis e sabedoria para lidar com os bons momentos sem perder a humildade e, conforme suas próprias palavras, conquistar o que está destinado para ele de maneira honesta.

O Kannalha também reconhece a importância do público, que tem ajudado a espalhar as músicas nas redes sociais e abraçado os projetos ao vivo. O Ensaio do Maridão, evento pré-Carnaval do artista, foi um sucesso na primeira edição e tem tudo para repetir o feito nos dias 15 e 29 de janeiro, na Praça das Artes, no Pelourinho. Nesta sexta-feira (15), o cantor recebe Daniela Mercury, Leo Santana e Edcity Fantasmão como convidados especiais.

A aposta alta nos ensaios é uma antecipação do verão que, para ele, há de ser dourado como um Globo de Ouro. “É um verão muito especial para O Kannalha. Cada ano que passa vivemos emoções diferentes e esse verão que chega agora é uma época de colheita pelo que fizemos. Hoje, ver as pessoas citando O Molho nos marketings e na cultura baiana é gratificante demais. Chegamos aquecidos e cada dia que passa a galera chega junto conosco e deixa nossa expectativa lá em cima”, diz.

Para o Carnaval, o cantor não entrou em detalhes, mas confirmou a presença no Circuito Dodô (Barra-Ondina) e disse que o tema da folia do Kannalha terá, é claro, relação com o molho baiano. Danrlei enfatiza que, apesar do sucesso, não gosta de chamar O Baiano Tem O Molho de ‘hit’, porque o considera um patrimônio nacional. Por conta disso, adianta que os próximos trabalhos seguirão sua linha natural de produzir arte.