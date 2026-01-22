OSCAR 2026

Ex-BBB se torna primeira indicada ao Oscar por participação em ‘O Agente Secreto’; saiba quem é

Participante do BBB 15 recebeu convite do diretor do longa

Felipe Sena

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:16

BBB 15 Crédito: Reprodução | Globo

Em meio às movimentações de indicações ao Oscar 2026 pelo filme “O Agente Secreto” que aconteceu na manhã desta quinta-feira (22), uma informação despertou a curiosidades dos brasileiros que torcem pelo longa aclamado pela mídia, a indicação de uma ex-BBB que participou do filme nacional.

A ex-participante do Big Brother Brasil é Mariza Moreira, que esteve na edição 15 edição do reality show da Globo. No filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, Mariza contracena com o protagonista em cenas gravadas no Cinema São Luiz, um dos cartões-postais de Recife.

'O Agente Secreto' 1 de 5

Mariza participou de uma oficina comandada pelo preparador de elenco Leonardo Lacca. O processo durou cerca de seis meses e terminou com o convite para que os participantes integrassem o elenco como figurantes. No longa, ela interpreta A Mulher Possuída.

O Agente Secreto 1 de 19