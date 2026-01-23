Harry Styles lança ‘Aperture’, primeira prévia de seu novo álbum; ouça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 00:35
O cantor americano Harry Styles lançou nesta quinta-feira (22), o single “Aperture”, primeira prévia de seu quarto álbum, “Kiss All the Time”. A faixa de cinco minutos já pode ser ouvida no YouTube, e foi apresentada aos fãs em lojas de discos ao redor do mundo no dia anterior. O projeto foi antecedido por uma campanha de divulgação com outdoors em várias capitais e pelo lançamento surpresa de um videoclipe instrumental em dezembro de 2025.
O lançamento do single foi seguido pelo anúncio da turnê Together, que acontecerá ao longo de 2026, em 50 datas, com residência em sete cidades: Amsterdã, Londres, São Paulo, Cidade do México, Nova York, Melbourne e Sydney. A turnê terá artistas convidados como Robyn, Shania Twain e Jamie.
Harry Styles
O álbum Kiss All the Time será lançado em 6 de março de 2026 e terá 12 faixas. A produção executiva é de Kid Harpoon, colaborador de longa data e produtor do anterior Harry's House.
O último álbum de Styles, Harry's House (2022), gerou o hit global "As It Was" e venceu o Grammy de Álbum do Ano em 2023.