Harry Styles lança ‘Aperture’, primeira prévia de seu novo álbum; ouça

Faixa de cinco minutos foi apresentada aos fãs em lojas de discos ao redor do mundo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 00:35

Harry Styles
Harry Styles Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor americano Harry Styles lançou nesta quinta-feira (22), o single “Aperture”, primeira prévia de seu quarto álbum, “Kiss All the Time”. A faixa de cinco minutos já pode ser ouvida no YouTube, e foi apresentada aos fãs em lojas de discos ao redor do mundo no dia anterior. O projeto foi antecedido por uma campanha de divulgação com outdoors em várias capitais e pelo lançamento surpresa de um videoclipe instrumental em dezembro de 2025.

O lançamento do single foi seguido pelo anúncio da turnê Together, que acontecerá ao longo de 2026, em 50 datas, com residência em sete cidades: Amsterdã, Londres, São Paulo, Cidade do México, Nova York, Melbourne e Sydney. A turnê terá artistas convidados como Robyn, Shania Twain e Jamie.

Harry Styles

Harry Styles anuncia novo álbum; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais
Capa do novo álbum do Harry Styles; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais
Harry Styles na "LOVE ON TOUR" por Reprodução/Redes Sociais
Harry Styles na "LOVE ON TOUR" por Reprodução/Redes Sociais
Harry Styles por Shutterstock
Harry Styles fez parte da boyband One Direction  por Divulgação
Integrantes do One Direction: Liam, Louis, Niall e Harry, da esquerda para direita por Shutterstock
1 de 7
Harry Styles anuncia novo álbum; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais

O álbum Kiss All the Time será lançado em 6 de março de 2026 e terá 12 faixas. A produção executiva é de Kid Harpoon, colaborador de longa data e produtor do anterior Harry's House.

O último álbum de Styles, Harry's House (2022), gerou o hit global "As It Was" e venceu o Grammy de Álbum do Ano em 2023.

Tags:

Harry Styles

