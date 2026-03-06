CASA DOS FAMOSOS

Como é a cobertura de 300 m² de Thaynara OG com artesanato maranhense e design contemporâneo

Apartamento da influenciadora une elementos da cultura do Maranhão, ambientes amplos e projeto arquitetônico luxuoso

Heider Sacramento

Publicado em 6 de março de 2026 às 06:00

Cobertura de Thaynara OG mistura artesanato maranhense e design contemporâneo Crédito: Divulgação/Laura Sá

Conhecida por exaltar a cultura nordestina nas redes sociais, a influenciadora Thaynara OG transformou seu apartamento em São Luís em uma verdadeira vitrine da identidade maranhense. A cobertura de 300 m² reúne design contemporâneo, obras de artistas locais e peças de artesanato regional em um projeto pensado para unir conforto, estética e funcionalidade.

O imóvel foi projetado pelo escritório MC+ Arquitetos e começou praticamente do zero. Quando adquiriu a unidade, a influenciadora encontrou apenas a estrutura do espaço, sem divisões internas. Isso permitiu que a planta fosse desenvolvida completamente de acordo com seu estilo de vida e suas prioridades.

Entre as exigências da criadora de conteúdo estavam ambientes amplos para convivência, uma área social integrada e um espaço exclusivo para gravações. O resultado foi um layout que privilegia a circulação e a interação entre os convidados, algo essencial para quem costuma reunir amigos e familiares com frequência.

O living é o principal ponto de encontro da casa. O espaço reúne sofás amplos, poltronas assinadas por designers brasileiros e mesas de centro de design contemporâneo. Um dos elementos mais marcantes é a grande estante planejada, que exibe peças de cerâmica produzidas por artesãs quilombolas da comunidade de Itamatatiua, valorizando a produção cultural do estado.

Materiais naturais também são protagonistas na decoração. Madeira, pedra e bambu aparecem em diferentes ambientes, criando uma atmosfera acolhedora e elegante. A escolha desses materiais ajuda a equilibrar o design contemporâneo com referências tradicionais do Maranhão.

Outro destaque é a área gourmet integrada à sala de estar e à sala de jantar. O espaço foi planejado para receber convidados com conforto e inclui churrasqueira, adega e uma grande mesa de madeira com champanheira embutida. A integração entre os ambientes reforça o clima informal e acolhedor da residência.

O apartamento também abriga um home theater e um estúdio exclusivo para produção de conteúdo digital. Esse espaço foi pensado especialmente para o trabalho da influenciadora e conta com revestimentos rústicos e iluminação planejada para gravações.

Nos quartos, a decoração segue a mesma proposta de unir design moderno e elementos culturais. O quarto principal traz peças artesanais, fotografias ligadas às tradições maranhenses e mobiliário contemporâneo, criando um ambiente sofisticado e ao mesmo tempo afetivo.

A presença de obras de artistas locais também reforça a identidade do apartamento. Entre elas está uma pintura do artista Péricles Rocha, que retrata celebrações tradicionais da região e simboliza a conexão da influenciadora com suas raízes.