Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Neymar desabafa após ficar de fora de jogo do Brasileirão contra o Mirassol: ‘Tem que ter saco pra aturar vocês’

Jogador está com dores musculares e não poderá ser visto in loco por Carlo Ancelotti

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:34

Neymar usou as redes sociais para desabafar
Neymar usou as redes sociais para desabafar Crédito: Reprodução | Instagram

Desde os 17 anos, Neymar cresceu em meio aos holofotes, olhares julgadores e críticas sobre sua carreira e escolhas, até mesmo na vida íntima, que é cercada por polêmicas. Cansado sobre opiniões alheias sobre suas escolhas, o craque brasileiro que recentemente retornou ao time que abriu as portas para ele no início da carreira, o Santos, decidiu usar as redes sociais, para desabafar após ter sua ausência confirmada na partida do Santos contra o Mirassol, que acontece nesta terça-feira (10), às 21h30, no Maião, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta sente dores musculares e não poderá ser visto in loco pelo técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, que estará no estádio do interior de São Paulo. Com tranquilidade, Neymar abriu o coração e disse que várias pessoas criaram “teorias do que tem acontecido” na sua vida, e que na verdade, “não está acontecendo nada”. “Se eu jogo machucado, como aconteceu ano passado, eu to errado, se eu penso só em mim, eu to errado. Se eu me poupo, eu to errado, se eu jogo com uma dor ou com algo que possa agravar, eu to errado, é complicado né. É muito difícil acertar, caraca, tá muito difícil agradar todo mundo”, disse Neymar através dos stories do Instagram.

Neymar

Neymar por Reprodução
Neymar por Raul Baretta/ Santos FC
Neymar já foi embaixador de uma casa de apostas por Divulgação
Neymar deixou campo chorando após nova lesão por Reprodução
Neymar deixou o campo chorando por Reprodução
Neymar chegou cedo na Kings League por Reprodução
Neymar antes de jogo entre Santos x Bahia por Raul Baretta/Santos FC
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
1 de 11
Neymar por Reprodução

Leia mais

Imagem - Quem é Pauline Tantot, francesa criadora de conteúdo adulto que ganhou curtida polêmica de Neymar

Quem é Pauline Tantot, francesa criadora de conteúdo adulto que ganhou curtida polêmica de Neymar

Imagem - Neymar se explica após curtir fotos sensuais de modelo francesa: 'Foi sem querer'

Neymar se explica após curtir fotos sensuais de modelo francesa: 'Foi sem querer'

Imagem - Cozinheira se pronuncia após ter nome ligado a processo trabalhista contra Neymar

Cozinheira se pronuncia após ter nome ligado a processo trabalhista contra Neymar

“As pessoas nem me surpreende, essa gente que parece que tá do meu lado todos os dias e começam a inventar histórias, a falar como se fosse a maior verdade do mundo, como se fossem os donos da razão, é muito complicado ser eu, nosssa senhora, tenho que ter saco pra aturar vocês viu?!”, finalizou o jogador.

Neymar teve 12 dias de preparação para o jogo desta terça, mas em vários treinos, dez apenas trabalhos físicos e não participou de táticos, retomando a rotina normal apenas no último domingo (8).

Durante sua carreira como jogador, Neymar, considerado um dos maiores fenômenos do futebol que passou pela seleção brasileira, teve vários problemas, principalmente de saúde. Neymar. A maioria das questões de saúde estão relacionadas a lesões no joelho e no tornozelo. A exemplo, em 2025, após retornar ao Santos, Neymar sofreu uma nova lesão no menisco do joelho esquerdo, passando artroscopia em novembro.

Tags:

Neymar

Mais recentes

Imagem - Namorado de Jojo Todynho volta a caminhar após infarto e celebra primeiros passos

Namorado de Jojo Todynho volta a caminhar após infarto e celebra primeiros passos
Imagem - Vestido 'inacabado' de R$ 42 mil rouba a cena na Paris Fashion Week

Vestido 'inacabado' de R$ 42 mil rouba a cena na Paris Fashion Week
Imagem - Revista prevê a derrota de 'O Agente Secreto' em todas as categorias do Oscar

Revista prevê a derrota de 'O Agente Secreto' em todas as categorias do Oscar

MAIS LIDAS

Imagem - Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta
01

Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta

Imagem - Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça
02

Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça

Imagem - Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador
03

Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes
04

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes