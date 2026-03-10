CANSOU

Neymar desabafa após ficar de fora de jogo do Brasileirão contra o Mirassol: ‘Tem que ter saco pra aturar vocês’

Jogador está com dores musculares e não poderá ser visto in loco por Carlo Ancelotti

Felipe Sena

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:34

Neymar usou as redes sociais para desabafar Crédito: Reprodução | Instagram

Desde os 17 anos, Neymar cresceu em meio aos holofotes, olhares julgadores e críticas sobre sua carreira e escolhas, até mesmo na vida íntima, que é cercada por polêmicas. Cansado sobre opiniões alheias sobre suas escolhas, o craque brasileiro que recentemente retornou ao time que abriu as portas para ele no início da carreira, o Santos, decidiu usar as redes sociais, para desabafar após ter sua ausência confirmada na partida do Santos contra o Mirassol, que acontece nesta terça-feira (10), às 21h30, no Maião, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta sente dores musculares e não poderá ser visto in loco pelo técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, que estará no estádio do interior de São Paulo. Com tranquilidade, Neymar abriu o coração e disse que várias pessoas criaram “teorias do que tem acontecido” na sua vida, e que na verdade, “não está acontecendo nada”. “Se eu jogo machucado, como aconteceu ano passado, eu to errado, se eu penso só em mim, eu to errado. Se eu me poupo, eu to errado, se eu jogo com uma dor ou com algo que possa agravar, eu to errado, é complicado né. É muito difícil acertar, caraca, tá muito difícil agradar todo mundo”, disse Neymar através dos stories do Instagram.

“As pessoas nem me surpreende, essa gente que parece que tá do meu lado todos os dias e começam a inventar histórias, a falar como se fosse a maior verdade do mundo, como se fossem os donos da razão, é muito complicado ser eu, nosssa senhora, tenho que ter saco pra aturar vocês viu?!”, finalizou o jogador.

Neymar teve 12 dias de preparação para o jogo desta terça, mas em vários treinos, dez apenas trabalhos físicos e não participou de táticos, retomando a rotina normal apenas no último domingo (8).