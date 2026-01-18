SUSTO

Henri Castelli fala pela 1ª vez após sofrer duas convulsões dentro do BBB: 'Assustado ainda'

Ator deixou o reality por recomendação médica

Esther Morais

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 08:00

Henri Castelli Crédito: Reprodução

O ator Henri Castelli falou publicamente pela primeira vez sobre as crises convulsivas que sofreu durante sua participação no Big Brother Brasil 26. A entrevista foi concedida à repórter Renata Ceribelli e será exibida no Fantástico deste domingo (18).

Henri deixou o reality na quarta-feira (14), após orientação médica. Ele passou mal durante a primeira Prova do Líder da edição e recebeu atendimento ainda dentro da casa, antes de ser retirado do confinamento.

Na prévia da entrevista, o ator afirmou que os exames realizados não apontaram alterações e descartaram qualquer sequela. "Estou bem. Assustado ainda, porque tem dois dias. Mas todos os exames foram conclusivos que eu estou bem", afirmou.

Henri ressaltou que não houve comprometimento neurológico ou físico identificado pelos médicos e que os resultados foram considerados normais.

Aos 47 anos, natural de São Bernardo do Campo, em São Paulo, o ator construiu carreira na TV Globo, com trabalhos em novelas como Cobras & Lagartos, Caras & Bocas, Flor do Caribe, I Love Paraisópolis e Sol Nascente.