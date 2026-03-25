BBB 26

Jonas Sulzbach afasta qualquer chance de romance com sisters do BBB 26: 'Não vão fazer parte da minha vida'

Eliminado com 53,48% da média dos votos, o gaúcho foi o nono participante a deixar o reality

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de março de 2026 às 06:18

Jonas Sulzbach Crédito: Globo/Reprodução

Após deixar o BBB 26 com 53,48% da média dos votos, Jonas Sulzbach participou do Bate-Papo BBB, comandado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, na madrugada desta quarta-feira (25). Durante a conversa, o empresário falou sobre os envolvimentos que teve dentro da casa, onde se aproximou de Maxiane e Marciele, além de viver um affair discreto com Jordana, sem o conhecimento dos demais participantes.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de dar continuidade a algum desses relacionamentos fora do programa, Jonas foi direto ao ponto e descartou a ideia. "O público gosta muito de acompanhar casais no programa. No seu caso é meio difícil acompanhar, mas algum dos seus relacionamentos da casa você pensa em ter uma continuidade aqui fora?", perguntou Ceci.

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“Não. Não tem condições. É uma afirmação! Foi o momento. Foi muito legal. Foi muito bom todos. Só que não”, disse ele.

O ex-brother reforçou que, para ele, seria necessário conhecer melhor as pessoas antes de considerar algo mais sério e avaliou que as relações construídas no confinamento não devem seguir adiante.

“Tem que conhecer a pessoa melhor. Acho que são pessoas que não vão fazer parte da minha vida, acho que por distância ou alguma outra condição”, afirmou. Ele ainda foi enfático ao dizer que não vê futuro em nenhum dos romances iniciados no reality. “Pelo o que eu penso agora, posso falar que não vai continuar nada, não. Não tem nada a ver”, completou.