SUSTO!

Fãs relatam queimaduras na pele após uso de pulseiras em show de Luan Santana

Acessórios luminosos teriam vazado uma substância oleosa, provocando ardência e ferimentos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 12:37

Fãs relatam queimaduras na pele após uso de pulseiras em show de Luan Santana em BH Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Imagine ir ao show do seu artista favorito e voltar para casa com marcas de machucado na pele, pois é, foi exatamente isso que vários fãs do cantor Luan Santana enfrentaram após a apresentação do último sábado (21), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O evento marcou o início da turnê 'Registro Histórico', comemorando os 18 anos de carreira do sertanejo.

Nas redes sociais, diversas pessoas começaram a compartilhar fotos de seus pulsos com vermelhidão, manchas e bolhas após o vazamento de um líquido de dentro das pulseiras de LED que foram distribuídas pela própria produção para iluminar a plateia durante as músicas.

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Larissa Almeida, de 23 anos, contou ao g1 que ela e a irmã receberam as pulseiras com a única orientação de devolvê-las na saída. Pouco antes do início da apresentação, ela percebeu que seu braço estava sujo de um óleo com forte cheiro metálico. Sem ter como limpar direito na hora, a pulseira apagou e ela a guardou.

O susto veio ao chegar em casa e acender as luzes: "Quando eu lavei com água e sabão, ardia muito. No outro dia, meu braço estava bem manchado e com muita coceira e ardência", relatou Larissa.

Outra fã, Marcela Araújo, de 28 anos, que está grávida, passou por situação parecida. No calor do show, achou que o líquido escorrendo no braço era suor. Só percebeu a gravidade quando a irmã, que a acompanhava, começou a sentir os olhos arderem e ambas viram as marcas de queimadura na pele no caminho de volta para casa.

Nas redes sociais, fãs reclamaram da falta de um atendimento médico ágil no local do evento e do tratamento ríspido por parte de alguns funcionários ao relatarem o problema com o acessório.

O que diz a equipe de Luan Santana?

A assessoria de imprensa do cantor divulgou uma nota oficial informando que recebeu os relatos com 'preocupação e estranheza' e que já está apurando internamente o que pode ter acontecido neste lote específico de Belo Horizonte.

A equipe destacou que as mesmas pulseiras são reutilizadas há quase dois anos em grandes shows pelo Brasil e pela Europa (incluindo passagens por Lisboa e estádios lotados em São Paulo) sem apresentar nenhum defeito de fabricação ou histórico de reações alérgicas no público. A assessoria pediu que o público evite especulações enquanto os fatos são devidamente checados para entender se houve alguma falha pontual no manuseio do material.