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Fãs relatam queimaduras na pele após uso de pulseiras em show de Luan Santana

Acessórios luminosos teriam vazado uma substância oleosa, provocando ardência e ferimentos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 12:37

Fãs relatam queimaduras na pele após uso de pulseiras em show de Luan Santana em BH
Fãs relatam queimaduras na pele após uso de pulseiras em show de Luan Santana em BH Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Imagine ir ao show do seu artista favorito e voltar para casa com marcas de machucado na pele, pois é, foi exatamente isso que vários fãs do cantor Luan Santana enfrentaram após a apresentação do último sábado (21), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O evento marcou o início da turnê 'Registro Histórico', comemorando os 18 anos de carreira do sertanejo.

Nas redes sociais, diversas pessoas começaram a compartilhar fotos de seus pulsos com vermelhidão, manchas e bolhas após o vazamento de um líquido de dentro das pulseiras de LED que foram distribuídas pela própria produção para iluminar a plateia durante as músicas.

Fãs relatam queimaduras na pele após uso de pulseiras em show de Luan Santana

Fãs relatam queimaduras na pele após uso de pulseiras em show de Luan Santana em BH por Reprodução/Redes Sociais
Fãs relatam queimaduras na pele após uso de pulseiras em show de Luan Santana em BH por Reprodução/Redes Sociais
Fãs relatam queimaduras na pele após uso de pulseiras em show de Luan Santana em BH por Reprodução/Redes Sociais
Fãs relatam queimaduras na pele após uso de pulseiras em show de Luan Santana em BH por Reprodução/Redes Sociais
Fãs relatam queimaduras na pele após uso de pulseiras em show de Luan Santana em BH por Reprodução/Redes Sociais
Fãs relatam queimaduras na pele após uso de pulseiras em show de Luan Santana em BH por Reprodução/Redes Sociais
Fãs relatam queimaduras na pele após uso de pulseiras em show de Luan Santana em BH por Reprodução/Redes Sociais
Luan Santana viaja o Brasil em turnê por Reprodução | Instagram
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Fãs relatam queimaduras na pele após uso de pulseiras em show de Luan Santana em BH por Reprodução/Redes Sociais

Larissa Almeida, de 23 anos, contou ao g1 que ela e a irmã receberam as pulseiras com a única orientação de devolvê-las na saída. Pouco antes do início da apresentação, ela percebeu que seu braço estava sujo de um óleo com forte cheiro metálico. Sem ter como limpar direito na hora, a pulseira apagou e ela a guardou.

O susto veio ao chegar em casa e acender as luzes: "Quando eu lavei com água e sabão, ardia muito. No outro dia, meu braço estava bem manchado e com muita coceira e ardência", relatou Larissa.

Outra fã, Marcela Araújo, de 28 anos, que está grávida, passou por situação parecida. No calor do show, achou que o líquido escorrendo no braço era suor. Só percebeu a gravidade quando a irmã, que a acompanhava, começou a sentir os olhos arderem e ambas viram as marcas de queimadura na pele no caminho de volta para casa.

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@karininhaa09 Registrado a nossa maior decepção, indignação… tristeza, juro. @A casa do Galo! @Luan Santana #registrohistoricoluan #BH ♬ som original - karininhaa09

Nas redes sociais, fãs reclamaram da falta de um atendimento médico ágil no local do evento e do tratamento ríspido por parte de alguns funcionários ao relatarem o problema com o acessório.

  • O que diz a equipe de Luan Santana?

A assessoria de imprensa do cantor divulgou uma nota oficial informando que recebeu os relatos com 'preocupação e estranheza' e que já está apurando internamente o que pode ter acontecido neste lote específico de Belo Horizonte.

A equipe destacou que as mesmas pulseiras são reutilizadas há quase dois anos em grandes shows pelo Brasil e pela Europa (incluindo passagens por Lisboa e estádios lotados em São Paulo) sem apresentar nenhum defeito de fabricação ou histórico de reações alérgicas no público. A assessoria pediu que o público evite especulações enquanto os fatos são devidamente checados para entender se houve alguma falha pontual no manuseio do material.

Se você utilizou algum acessório luminoso em eventos e percebeu vazamento de líquidos, a recomendação médica padrão é lavar a área imediatamente com água corrente abundante e sabão neutro. Em caso de persistência de dores, vermelhidão ou queimaduras na pele, procure a unidade de saúde mais próxima.

@laary__vieira Quem mais tá com o braço vermelho por causa da pulseira? Kkkkkkkkkkk #luansantana #registrohistorico #bh ♬ som original - Laary Vieira

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Música Show Fabiano Capota Carro Após Show E Assusta fãs Cantor Belo Horizonte Luan Santana

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