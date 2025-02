MATERNIDADE

Esposa de Luan Santana faz confissão sobre medo após se tornar mãe

Jade Magalhães revelou mudanças em sua percepção de risco depois do nascimento da filha, Serena

Jade Magalhães, esposa do cantor Luan Santana, compartilhou com seus seguidores um novo olhar sobre a vida após a maternidade. Durante uma interação nas redes sociais nesta segunda-feira (24), a influenciadora respondeu perguntas sobre sua rotina como mãe de Serena, que completa dois meses no dia 28. >