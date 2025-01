SAÚDE DEBILITADA

Luan Santana é internado às pressas em hospital em São Paulo

Sertanejo está hospitalizado na região metropolitana de SP

Segundo o jornalista, Luan está internado parar tratar uma suposta inflamação no apêndice, órgão que se localiza no intestino grosso, no lado direito do abdômen. O cantor agora passa por exames e permanece em observação.>