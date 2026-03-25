NOSTALGIA

Clássico da 'Sessão da Tarde', 'De Repente 30' vai ganhar remake; veja elenco

O queridinho dos anos 2000 ganhará uma nova versão pela Netflix

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 10:36

Cena de 'De Repente 30' Crédito: Divulgação

Se você cresceu assistindo à Sessão da Tarde, tenho uma ótima notícia, um dos filmes mais amados dos anos 2000 está prestes a voltar. O clássico 'De Repente 30', que consagrou Jennifer Garner e Mark Ruffalo no cinema, vai ganhar uma nova versão produzida pela Netflix.

O anúncio pegou todo mundo de surpresa nesta semana e já revelou quem interpretará o casal protagonista nesta releitura, os atores Emily Bader e Logan Lerman.

De Repente 30 1 de 5

A própria Jennifer Garner, a nossa eterna Jenna Rink, está envolvida no projeto como produtora executiva e a direção fica por conta de Brett Haley (de 'De Férias com Você'). Em entrevista à revista Variety, o diretor não escondeu o entusiasmo:

"'De Repente 30' é um daqueles raros exemplos de filmes que são simplesmente perfeitos. Engraçado, emocionante, profundamente humano (...). Sou fã de longa data, então participar dessa releitura traz uma enorme responsabilidade", confessou o cineasta.

Remake de 'De Repente 30' 1 de 4

O que esperar do novo filme?

A Netflix ainda faz mistério sobre o roteiro e não confirmou se a história vai seguir exatamente os mesmos passos do longa de 2004. No clássico original, acompanhamos a jovem Jenna Rink, uma adolescente de 13 anos cansada dos dramas do colégio que, em um aniversário desastroso, faz o pedido de pular direto para os 30 anos.