LUTO

Ex-namorada de Gerson Brenner comove ao contar história do passado com o ator: 'Sofri muito'

Produtora Lúcia de Sá recorda atentado de 1998 e momentos vividos com o ator após sua morte aos 66 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 13:52

Gerson Brenner Crédito: Reprodução

A morte do ator Gerson Brenner, aos 66 anos, gerou comoção entre amigos, familiares e fãs. Nesta terça-feira (25), a produtora Lúcia de Sá, ex-namorada do artista, usou as redes sociais para prestar uma homenagem e relembrar episódios marcantes da convivência entre os dois.

Gerson morreu na noite de segunda-feira (23), após passar uma semana internado. Segundo informações divulgadas, a causa foi falência múltipla dos órgãos. O velório e a cremação estão previstos para esta quarta-feira (25).

Gerson Brenner 1 de 26

Ao se despedir, Lúcia compartilhou uma imagem da época em que viveram um relacionamento e destacou a intensidade da ligação entre eles. “Foram dois anos intensos, de carinho amor e respeito. Ele era gigante em tudo, na forma de falar, no trato com as pessoas. Um gigante amoroso, carinhoso e repleto de amor. Terminamos e ele seguiu meu amigo e sempre me apoiando”, escreveu.

Ela também mencionou o atentado sofrido pelo ator em agosto de 1998, quando ele foi baleado na cabeça, episódio que marcou profundamente sua trajetória. “Quando soube do acidente sofri muito, estava em SP e quando ele saiu do hospital fui vê-lo. E sei q ele me reconheceu. Sorrimos e dei um abraço tão demorado”, relatou.

Na mensagem, Lúcia ainda citou familiares de Gerson, incluindo a mãe dele, Aselita Alice Oliveira, que morreu em 2000, e a irmã do ator. Ao final, deixou um recado às filhas. “Um abraço, para as filhas, conheci apenas uma, a Ana, linda, um beijo enorme. Seu pai um querido, protetor… Nunca vou te esquecer, todos os momentos, as conversas… Você era um espetáculo em pessoa. Que Deus te receba como você merece, meu lindo! com todo meu coração”.