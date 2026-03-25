FAMOSOS

Acusada de abandonar Gerson Brenner, ex disputou guarda com família, mas declarou: 'Não foi o homem da minha vida'

Denize Taccto teve um relacionamento breve com o ator e é mãe de sua filha mais nova

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de março de 2026 às 08:14

Denize Taccto foi casada com Gerson Brenner Crédito: Reprodução/Instagram

O relacionamento entre Denize Taccto e Gerson Brenner durou menos de um ano, mas ganhou desdobramentos intensos após o atentado que marcou a vida do ator, em 1998. Na época, a ex-bailarina estava grávida de Vitória, segunda filha dele, e passou a enfrentar uma série de conflitos com a família do artista.

Após o crime e o nascimento da menina, Denize foi acusada pelos familiares de Brenner de tê-lo abandonado. A relação entre eles chegou ao fim em janeiro de 2000, mas, antes disso, a ex-bailarina travou uma disputa com os cunhados pela guarda do ator.

Gerson Brenner 1 de 26

Segundo a irmã de Gerson, Cristina de Oliveira, ao Extra na ocasião, Denize exigia pensão alimentícia para a filha e estaria fazendo alienação parental com Gerson, impedindo o contao entre pai e filha. "Desde que o Gerson voltou para casa (dos pais, em setembro de 1999), nunca mais tivemos notícias da Vitória. A Denise não nos procura, nem nos telefona", afirmou, segundo o veículo.

Denize rebateu publicamente as acusações e apresentou sua versão. De acordo com ela, chegou a enfrentar dificuldades até mesmo para manter o contato entre pai e filha. “Nunca recebi um telefone deles (família do Gerson) para saber da Vitória, nem para saber como podemos nos encontrar”, afirmou, dizendo ainda que a menina sentia a ausência do pai.

Denize Taccto 1 de 12

O conflito familiar se estendeu ao longo dos anos. Quando Vitória completou 15 anos, ainda segundo o Extra, Denize planejou que Gerson participasse da tradicional valsa da festa. Para isso, contou com a ajuda do professor de dança Jaime Arôxa, que se dispôs a preparar o ator mesmo em uma cadeira de rodas. No entanto, segundo ela, a participação foi impedida pelo pai dele, Arnaldo Santos, e Cristina, a irmã.

Em desabafos nas redes sociais, Denize também criticou duramente a postura da família do ator, após declarações do cunhado Ronaldo. “Me enoja saber que nunca sequer fizeram o papel de família para a minha filha, que sempre foi negada por esses mentirosos e falsos cuidadores, que ainda insistem em me deixar mal vista sem nenhum motivo”, escreveu.

Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner 1 de 20

Ela também afirmou que nunca recebeu pensão em nome da filha, apesar de, segundo ela, ter esse direito garantido. “Nunca fiquei com nada, recebi nada, me apossei de nada do que era do Gerson, apesar de ter direito adquirido e garantido por lei! Me enoja uma afirmação dessas e saber que o Gerson não tem direito de resposta, pois a vida o calou! Ah, se ele falasse, vocês nunca teriam tido voz contra nós!”, declarou.

A separação ocorreu por decisão judicial, priorizando os cuidados com a filha recém-nascida. Enquanto ela permaneceu com a menina, o ator voltou a morar com a família em São Paulo.

“Foi uma decisão judicial, o juiz deu por despacho que eu ficasse com a minha filha, que era recém-nascida e era um ser que precisava de muito mais atenção. Já ele ficaria com os familiares que tanto pleitearam, que tanto queriam, que tanto fizeram para tirar uma guarda provisória que eu tinha na época, e isso tudo em trâmite judicial”, declarou ao podcast "Lisa, leve e solta".

Ela ainda reforçou que sua escolha foi baseada na maternidade, não em abandono. “Nenhuma mãe no meu lugar ou fora do meu lugar, mesmo que o juiz me perguntasse: ‘Com quem você fica?’. ‘Vai cuidar da sua filha ou dele?’. É óbvio que eu ia cuidar da minha filha. Não foi abandono, ‘não quero mais esse brinquedinho e joguei para lá’, é muito mais grave. Eu levei a fama e fiquei calada”, disse.