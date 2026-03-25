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Acusada de abandonar Gerson Brenner, ex disputou guarda com família, mas declarou: 'Não foi o homem da minha vida'

Denize Taccto teve um relacionamento breve com o ator e é mãe de sua filha mais nova

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de março de 2026 às 08:14

Denize Taccto foi casada com Gerson Brenner
Denize Taccto foi casada com Gerson Brenner Crédito: Reprodução/Instagram

O relacionamento entre Denize Taccto e Gerson Brenner durou menos de um ano, mas ganhou desdobramentos intensos após o atentado que marcou a vida do ator, em 1998. Na época, a ex-bailarina estava grávida de Vitória, segunda filha dele, e passou a enfrentar uma série de conflitos com a família do artista.

Após o crime e o nascimento da menina, Denize foi acusada pelos familiares de Brenner de tê-lo abandonado. A relação entre eles chegou ao fim em janeiro de 2000, mas, antes disso, a ex-bailarina travou uma disputa com os cunhados pela guarda do ator. 

Gerson Brenner

Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo
Gerson Brenner por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner com Danielle Winits na novela "Corpo dourado" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner em 1990 por Reprodução/Agência O Globo
Gerson Brenner por Reprodução | Instagram
Gerson Brenner com a esposa e em “Rainha da Sucata” por Reprodução
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com as duas filhas por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com a filha mais nova por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner reencontra o ator Jandir Ferrari por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com a mulher Marta Mendonça por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Sérgio Cabral
Gerson Brenner e Denise Tacto por Divulgação/Cristina Granato
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner na novela "Rainha da sucata" por Globo/Arquivo
Gerson Brenner com a filha, Ana por Reprodução/Facebook
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner com filha, Ana por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
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Gerson Brenner em “Rainha da Sucata” por Reprodução/TV Globo

Segundo a irmã de Gerson, Cristina de Oliveira, ao Extra na ocasião, Denize exigia pensão alimentícia para a filha e estaria fazendo alienação parental com Gerson, impedindo o contao entre pai e filha. "Desde que o Gerson voltou para casa (dos pais, em setembro de 1999), nunca mais tivemos notícias da Vitória. A Denise não nos procura, nem nos telefona", afirmou, segundo o veículo.

Denize rebateu publicamente as acusações e apresentou sua versão. De acordo com ela, chegou a enfrentar dificuldades até mesmo para manter o contato entre pai e filha. “Nunca recebi um telefone deles (família do Gerson) para saber da Vitória, nem para saber como podemos nos encontrar”, afirmou, dizendo ainda que a menina sentia a ausência do pai. 

Denize Taccto

Denize Taccto fez homenagem para Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Denize Taccto e Gerson Brenner por Reprodução
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto foi casada com Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
Denize Taccto por Reprodução/Instagram
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Denize Taccto fez homenagem para Gerson Brenner por Reprodução/Instagram

O conflito familiar se estendeu ao longo dos anos. Quando Vitória completou 15 anos, ainda segundo o Extra, Denize planejou que Gerson participasse da tradicional valsa da festa. Para isso, contou com a ajuda do professor de dança Jaime Arôxa, que se dispôs a preparar o ator mesmo em uma cadeira de rodas. No entanto, segundo ela, a participação foi impedida pelo pai dele, Arnaldo Santos, e Cristina, a irmã.

Em desabafos nas redes sociais, Denize também criticou duramente a postura da família do ator, após declarações do cunhado Ronaldo. “Me enoja saber que nunca sequer fizeram o papel de família para a minha filha, que sempre foi negada por esses mentirosos e falsos cuidadores, que ainda insistem em me deixar mal vista sem nenhum motivo”, escreveu.

Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner

Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner posta mensagem de despedida para o pai, Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner e Vica Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner e Vica Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner é a filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner e Vica Brenner por Reprodução/Instagram
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Vica Brenner, filha caçula de Gerson Brenner por Reprodução/Instagram

Ela também afirmou que nunca recebeu pensão em nome da filha, apesar de, segundo ela, ter esse direito garantido. “Nunca fiquei com nada, recebi nada, me apossei de nada do que era do Gerson, apesar de ter direito adquirido e garantido por lei! Me enoja uma afirmação dessas e saber que o Gerson não tem direito de resposta, pois a vida o calou! Ah, se ele falasse, vocês nunca teriam tido voz contra nós!”, declarou.

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A separação ocorreu por decisão judicial, priorizando os cuidados com a filha recém-nascida. Enquanto ela permaneceu com a menina, o ator voltou a morar com a família em São Paulo.

“Foi uma decisão judicial, o juiz deu por despacho que eu ficasse com a minha filha, que era recém-nascida e era um ser que precisava de muito mais atenção. Já ele ficaria com os familiares que tanto pleitearam, que tanto queriam, que tanto fizeram para tirar uma guarda provisória que eu tinha na época, e isso tudo em trâmite judicial”, declarou ao podcast "Lisa, leve e solta".

Ela ainda reforçou que sua escolha foi baseada na maternidade, não em abandono. “Nenhuma mãe no meu lugar ou fora do meu lugar, mesmo que o juiz me perguntasse: ‘Com quem você fica?’. ‘Vai cuidar da sua filha ou dele?’. É óbvio que eu ia cuidar da minha filha. Não foi abandono, ‘não quero mais esse brinquedinho e joguei para lá’, é muito mais grave. Eu levei a fama e fiquei calada”, disse.

Ainda na entrevista, ao relembrar o relacionamento com o ator, Denize afirmou que a relação não era tão profunda quanto se imaginava. “A gente tinha um relacionamento artístico, na forma de se relacionar, tipo que hoje não teria. Sinceramente, do fundo do meu coração, o Gerson não foi o homem da minha vida, eu não morria de amores por ele como homem. Eu me apaixonei e vivi aquele momento de paixão”, concluiu.

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