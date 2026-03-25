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Anitta atualiza caso do irmão preso em Paris: 'Conseguimos comprovar tudo'

Segundo cantora, Renan Machado está solto e providencia retorno ao Brasil

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de março de 2026 às 06:45

Anitta atualizou a situação do irmão em Paris
Anitta atualizou a situação do irmão em Paris Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta usou as redes sociais para atualizar sobre a situação do irmão, Renan Machado, que havia sido detido em Paris, na França, após ter o passaporte furtado no aeroporto. Em vídeo publicado nesta terça-feira (24), a cantora explicou que o caso já foi resolvido e agradeceu a mobilização de quem tentou ajudar.

“Passando aqui para agradecer a todo mundo que entrou em contato e de alguma maneira tentou ajudar o meu irmão que estava preso, porque a jaqueta dele foi furtada no aeroporto de Paris com o passaporte dentro”, contou.

Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos

'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
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'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais

A artista afirmou que, com o apoio do consulado e da embaixada brasileira, foi possível esclarecer rapidamente a situação. “A gente conseguiu muita ajuda do consulado e da embaixada brasileira. Já resolvemos, ele já está sendo solto. Já foi comprovado que ele não [fez algo errado]... Porque aeroporto é assim, vai que é alguém traficando, alguma coisa assim. Enfim, conseguimos comprovar tudo”, disse.

Segundo Anitta, Renan já iniciou os trâmites para retornar ao Brasil. “Ele já está emitindo um novo passaporte e vai ser liberado. Obrigada a ajuda de todo mundo que entrou em contato com pessoas, conhecidos”, agradeceu.

Ainda abalada, a cantora explicou que decidiu expor o caso para conseguir ajuda com mais rapidez. “Eu postei aqui no Stories justamente para conseguir obter essa ajuda, porque foi um susto, né? Imagina você ficar sem [passaporte]... Fora do Brasil... É um super perigo, você fica sem a sua [identidade]... Quem você é”, afirmou.

A cunhada de Renan, Hariany Almeida, também comentou o caso e disse que houve apoio da primeira-dama, Janja da Silva, para agilizar a emissão de um novo documento. “Janja ajudou a liberar um passaporte novo para ele (Renan) ainda hoje, estou indo no consulado pegar para tirar ele de lá”, escreveu.

Hariany Almeida

Hariany Almeida por Reprodução
Hariany Almeida por Reprodução
Hariany Almeida por Reprodução
Hariany Almeida por Reprodução
Hariany Almeida por Reprodução
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Hariany Almeida por Reprodução

Antes da atualização positiva, Anitta havia relatado o desespero da família ao explicar que o irmão não conseguia deixar o aeroporto por estar sem o documento. “Pegaram a jaqueta do meu irmão no raio-X e estava com passaporte dentro. Ele pediu ajuda no aeroporto, foi no achados e perdidos para ver se alguém pegou por engano e depois tentou devolver, procurou a polícia, todo mundo, e ninguém achou”, disse na ocasião.

Sem o passaporte, Renan foi impedido de seguir viagem e acabou retido pelas autoridades locais. “Além de ter sido furtado e levarem o passaporte dele, ele está preso em Paris e a polícia não deixa nem ele sair do aeroporto. E ele está lá preso e ninguém encontra uma solução. Eu estou desesperada”, relatou.

Hariany Almeida revela ajuda da primeira-dama
Hariany Almeida revela ajuda da primeira-dama Crédito: Reprodução

A cantora chegou a pedir ajuda aos seguidores. “Agora ele está preso, literalmente preso na polícia. Não sei se estão achando que ele está inventando, mas não deixam ele sair, não deixam ele voltar, não deixam ele fazer nada. Alguém mora em Paris? Alguém conhece alguém?”, questionou.

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Tags:

Anitta Paris Hariany França

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