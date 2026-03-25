DRAMA EM PARIS

Anitta atualiza caso do irmão preso em Paris: 'Conseguimos comprovar tudo'

Segundo cantora, Renan Machado está solto e providencia retorno ao Brasil

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de março de 2026 às 06:45

Anitta atualizou a situação do irmão em Paris Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta usou as redes sociais para atualizar sobre a situação do irmão, Renan Machado, que havia sido detido em Paris, na França, após ter o passaporte furtado no aeroporto. Em vídeo publicado nesta terça-feira (24), a cantora explicou que o caso já foi resolvido e agradeceu a mobilização de quem tentou ajudar.

“Passando aqui para agradecer a todo mundo que entrou em contato e de alguma maneira tentou ajudar o meu irmão que estava preso, porque a jaqueta dele foi furtada no aeroporto de Paris com o passaporte dentro”, contou.

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A artista afirmou que, com o apoio do consulado e da embaixada brasileira, foi possível esclarecer rapidamente a situação. “A gente conseguiu muita ajuda do consulado e da embaixada brasileira. Já resolvemos, ele já está sendo solto. Já foi comprovado que ele não [fez algo errado]... Porque aeroporto é assim, vai que é alguém traficando, alguma coisa assim. Enfim, conseguimos comprovar tudo”, disse.

Segundo Anitta, Renan já iniciou os trâmites para retornar ao Brasil. “Ele já está emitindo um novo passaporte e vai ser liberado. Obrigada a ajuda de todo mundo que entrou em contato com pessoas, conhecidos”, agradeceu.

Ainda abalada, a cantora explicou que decidiu expor o caso para conseguir ajuda com mais rapidez. “Eu postei aqui no Stories justamente para conseguir obter essa ajuda, porque foi um susto, né? Imagina você ficar sem [passaporte]... Fora do Brasil... É um super perigo, você fica sem a sua [identidade]... Quem você é”, afirmou.

A cunhada de Renan, Hariany Almeida, também comentou o caso e disse que houve apoio da primeira-dama, Janja da Silva, para agilizar a emissão de um novo documento. “Janja ajudou a liberar um passaporte novo para ele (Renan) ainda hoje, estou indo no consulado pegar para tirar ele de lá”, escreveu.

Hariany Almeida 1 de 5

Antes da atualização positiva, Anitta havia relatado o desespero da família ao explicar que o irmão não conseguia deixar o aeroporto por estar sem o documento. “Pegaram a jaqueta do meu irmão no raio-X e estava com passaporte dentro. Ele pediu ajuda no aeroporto, foi no achados e perdidos para ver se alguém pegou por engano e depois tentou devolver, procurou a polícia, todo mundo, e ninguém achou”, disse na ocasião.

Sem o passaporte, Renan foi impedido de seguir viagem e acabou retido pelas autoridades locais. “Além de ter sido furtado e levarem o passaporte dele, ele está preso em Paris e a polícia não deixa nem ele sair do aeroporto. E ele está lá preso e ninguém encontra uma solução. Eu estou desesperada”, relatou.

Hariany Almeida revela ajuda da primeira-dama Crédito: Reprodução