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Wagner Moura pode entrar em 007 como vilão após destaque no Oscar

Ator brasileiro ganha força em Hollywood e surge como cotado para próximo filme da franquia James Bond

Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 22:30

Wagner Moura no Oscar 2026 Crédito: Sami Drasin/Reprodução/Instagram

Após ganhar projeção internacional com sua recente corrida ao Oscar, Wagner Moura pode estar prestes a dar um novo passo na carreira. O ator brasileiro é apontado como um dos nomes cotados para viver o vilão do próximo filme da franquia 007.

Segundo o site RadarOnline, o desempenho de Moura em produções recentes e sua presença crescente em Hollywood colocaram o artista no radar dos estúdios para o aguardado longa do espião James Bond.

A publicação destaca que Wagner Moura reúne características ideais para um vilão marcante. “O que faz Wagner Moura se destacar é que ele consegue dominar uma cena sem precisar levantar a voz. Ele tem um carisma e um charme naturais que cativam o público, mas, ao mesmo tempo, há sempre uma certa apreensão que sugere que o personagem pode se tornar perigoso a qualquer momento”, afirmou o site.

O perfil do ator, que transita entre carisma e intensidade, é visto como ideal para o antagonista da franquia, tradicionalmente um dos papéis mais emblemáticos da saga.

Wagner Moura 1 de 17

Wagner Moura já acumula personagens de destaque fora do Brasil, como Pablo Escobar em Narcos e o vilão no remake de Sr. & Sra. Smith. Os trabalhos reforçam sua versatilidade e capacidade de interpretar figuras complexas.

Além disso, o reconhecimento recente em premiações internacionais aumentou ainda mais sua visibilidade no mercado global.

O próximo filme da franquia, que será o 26º da saga, ainda está em fase inicial de produção e deve chegar aos cinemas apenas em 2028. O projeto marcará uma nova fase após a saída de Daniel Craig do papel principal.

A direção ficará a cargo de Denis Villeneuve, conhecido por sucessos como Duna, o que aumenta ainda mais a expectativa em torno do longa.

Além de Wagner Moura, outros atores também estariam sendo avaliados para o papel de vilão, como Jean Dujardin e Christian Friedel. Já para viver o novo James Bond, nomes como Jacob Elordi, Idris Elba, Callum Turner e Aaron Taylor-Johnson seguem entre os mais comentados.