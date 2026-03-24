Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Wagner Moura pode entrar em 007 como vilão após destaque no Oscar

Ator brasileiro ganha força em Hollywood e surge como cotado para próximo filme da franquia James Bond

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 22:30

Wagner Moura no Oscar 2026
Wagner Moura no Oscar 2026 Crédito: Sami Drasin/Reprodução/Instagram

Após ganhar projeção internacional com sua recente corrida ao Oscar, Wagner Moura pode estar prestes a dar um novo passo na carreira. O ator brasileiro é apontado como um dos nomes cotados para viver o vilão do próximo filme da franquia 007.

Segundo o site RadarOnline, o desempenho de Moura em produções recentes e sua presença crescente em Hollywood colocaram o artista no radar dos estúdios para o aguardado longa do espião James Bond.

A publicação destaca que Wagner Moura reúne características ideais para um vilão marcante. “O que faz Wagner Moura se destacar é que ele consegue dominar uma cena sem precisar levantar a voz. Ele tem um carisma e um charme naturais que cativam o público, mas, ao mesmo tempo, há sempre uma certa apreensão que sugere que o personagem pode se tornar perigoso a qualquer momento”, afirmou o site.

O perfil do ator, que transita entre carisma e intensidade, é visto como ideal para o antagonista da franquia, tradicionalmente um dos papéis mais emblemáticos da saga.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
1 de 17
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

Wagner Moura já acumula personagens de destaque fora do Brasil, como Pablo Escobar em Narcos e o vilão no remake de Sr. & Sra. Smith. Os trabalhos reforçam sua versatilidade e capacidade de interpretar figuras complexas.

Além disso, o reconhecimento recente em premiações internacionais aumentou ainda mais sua visibilidade no mercado global.

O próximo filme da franquia, que será o 26º da saga, ainda está em fase inicial de produção e deve chegar aos cinemas apenas em 2028. O projeto marcará uma nova fase após a saída de Daniel Craig do papel principal.

A direção ficará a cargo de Denis Villeneuve, conhecido por sucessos como Duna, o que aumenta ainda mais a expectativa em torno do longa.

Além de Wagner Moura, outros atores também estariam sendo avaliados para o papel de vilão, como Jean Dujardin e Christian Friedel. Já para viver o novo James Bond, nomes como Jacob Elordi, Idris Elba, Callum Turner e Aaron Taylor-Johnson seguem entre os mais comentados.

Caso se confirme, a entrada de Wagner Moura na franquia representaria um marco para o cinema brasileiro em uma das produções mais icônicas de Hollywood.

Leia mais

Imagem - O que estava no testamento de Anita Harley que virou alvo de disputa na Justiça

O que estava no testamento de Anita Harley que virou alvo de disputa na Justiça

Imagem - Quem é quem em ‘Emergência Radioativa’? Série revela personagens reais do césio-137

Quem é quem em ‘Emergência Radioativa’? Série revela personagens reais do césio-137

Imagem - Globo cobra R$ 1,5 milhão de Pedro do BBB 26 e defesa reage: ‘não fomos notificados’

Globo cobra R$ 1,5 milhão de Pedro do BBB 26 e defesa reage: ‘não fomos notificados’

Mais recentes

Imagem - Leão, Virgem e Sagitário: Por que organizar o seu lar hoje vai destravar a sua semana e atrair respostas (24 de março)

Leão, Virgem e Sagitário: Por que organizar o seu lar hoje vai destravar a sua semana e atrair respostas (24 de março)
Imagem - O que estava no testamento de Anita Harley que virou alvo de disputa na Justiça

O que estava no testamento de Anita Harley que virou alvo de disputa na Justiça
Imagem - Danielle Winits presta homenagem a Gerson Brenner, seu par romântico em Corpo Dourado: 'Felizes para sempre'

Danielle Winits presta homenagem a Gerson Brenner, seu par romântico em Corpo Dourado: 'Felizes para sempre'

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2988, desta terça-feira (24)
01

Resultado da Mega-Sena 2988, desta terça-feira (24)

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 77 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 77 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil

Imagem - Resultado da Lotofácil 3644, desta terça-feira (24)
03

Resultado da Lotofácil 3644, desta terça-feira (24)

Imagem - Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela
04

Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela