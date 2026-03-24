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Quem é quem em ‘Emergência Radioativa’? Série revela personagens reais do césio-137

Série revive tragédia de Goiânia e mistura histórias reais com personagens criados para a narrativa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 21:10

Série da Netflix mistura personagens reais e ficcionais ao retratar tragédia do césio-137
Série da Netflix mistura personagens reais e ficcionais ao retratar tragédia do césio-137 Crédito: Divulgação

A série Emergência Radioativa, da Netflix, reacendeu o interesse do público pelo acidente com o césio-137 que chocou Goiânia em 1987. Inspirada em fatos reais, a produção mistura personagens históricos com figuras criadas para dar ritmo à narrativa, o que tem gerado dúvidas entre os espectadores.

Logo nos primeiros episódios, a trama apresenta personagens diretamente inspirados em pessoas reais envolvidas no início da tragédia. Os catadores que encontram a cápsula radioativa, por exemplo, são baseados em Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, que retiraram o material de uma clínica abandonada.

O ferro-velho onde o material foi parar também tem origem real. O dono do local é inspirado em Devair Alves Ferreira, que levou o césio para casa após se encantar com o brilho azul emitido pela substância, fator decisivo para a contaminação se espalhar.

Emergência Radioativa da Netflix

Série da Netflix mistura personagens reais e ficcionais ao retratar tragédia do césio-137 por Divulgação
Série da Netflix mistura personagens reais e ficcionais ao retratar tragédia do césio-137 por Divulgação
Série da Netflix mistura personagens reais e ficcionais ao retratar tragédia do césio-137 por Divulgação
Série da Netflix mistura personagens reais e ficcionais ao retratar tragédia do césio-137 por Divulgação
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Série da Netflix mistura personagens reais e ficcionais ao retratar tragédia do césio-137 por Divulgação
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Série da Netflix mistura personagens reais e ficcionais ao retratar tragédia do césio-137 por Divulgação

Um dos momentos mais impactantes da série também tem base na vida real. A personagem Celeste representa Leide das Neves, menina de seis anos que teve contato direto com o material radioativo e acabou se tornando símbolo da tragédia.

Apesar da forte inspiração em fatos reais, nem todos os personagens existiram de fato. O protagonista Márcio, vivido por Johnny Massaro, é uma criação da dramaturgia que reúne características de diferentes profissionais que atuaram no combate à radiação.

Entre as inspirações está o físico Walter Mendes Ferreira, um dos primeiros especialistas a identificar que o caso se tratava de um acidente radiológico, permitindo que medidas emergenciais fossem tomadas.

Outro exemplo é o personagem interpretado por Paulo Gorgulho, que se baseia em José de Júlio Rozental, então diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

A série também retrata autoridades da época. O governador de Goiás, vivido na produção, é inspirado em Henrique Santillo, que liderava o estado durante a crise.

Além disso, a narrativa mostra a reação da população, incluindo o clima de medo e tensão durante o enterro de Leide das Neves, quando moradores protestaram temendo contaminação.

Ao combinar personagens reais com figuras criadas, Emergência Radioativa busca equilibrar fidelidade histórica com narrativa dramática. O resultado é uma reconstrução que aproxima o público da dimensão humana da tragédia, sem deixar de lado os principais acontecimentos que marcaram o caso.

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