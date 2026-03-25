NOVO ROMANCE

Galã de 'Mania de Você' está namorando repórter do SporTV

Leo Bittencourt celebrou aniversário de 32 anos ao lado de Mariana Lo Turco

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de março de 2026 às 07:17

O ator Leo Bittencourt e a repórter Mariana Lo Turco Crédito: Reprodução/Instagram

Leo Bittencourt comemorou a chegada dos 32 anos em clima de romance. O ator, que integra o elenco da novela “Mania de Você”, foi visto ao lado da repórter esportiva Mariana Lo Turco durante as comemorações realizadas no último fim de semana, no Rio de Janeiro. A jornalista marcou presença nas duas celebrações do galã e ainda apareceu em uma selfie publicada por ele nas redes sociais.

As informações são do jornal Extra. Além da sintonia fora das telas, os dois também compartilham o interesse pelo universo esportivo. Leo é torcedor declarado do São Paulo, enquanto Mariana vem ganhando espaço na cobertura esportiva na televisão. Desde maio de 2025, ela atua como repórter na Globo e no SporTV.

Mariana Lo Turco 1 de 20

O ator iniciou sua trajetória na TV em 2018, em “Malhação: Vidas Brasileiras”. Depois disso, também participou da segunda temporada de “Rensga Hits”, além de seu trabalho atual na novela das nove.

Natural de Manaus, Leonardo se mudou para o Rio de Janeiro aos 19 anos em busca do sonho de atuar. Na época, deixou para trás as faculdades de Administração e Publicidade que fazia na capital amazonense para investir na carreira artística.