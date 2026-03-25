Galã de 'Mania de Você' está namorando repórter do SporTV

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Giuliana Mancini
Publicado em 25 de março de 2026 às 07:17
Leo Bittencourt comemorou a chegada dos 32 anos em clima de romance. O ator, que integra o elenco da novela “Mania de Você”, foi visto ao lado da repórter esportiva Mariana Lo Turco durante as comemorações realizadas no último fim de semana, no Rio de Janeiro. A jornalista marcou presença nas duas celebrações do galã e ainda apareceu em uma selfie publicada por ele nas redes sociais.
As informações são do jornal Extra. Além da sintonia fora das telas, os dois também compartilham o interesse pelo universo esportivo. Leo é torcedor declarado do São Paulo, enquanto Mariana vem ganhando espaço na cobertura esportiva na televisão. Desde maio de 2025, ela atua como repórter na Globo e no SporTV.
Mariana Lo Turco
O ator iniciou sua trajetória na TV em 2018, em “Malhação: Vidas Brasileiras”. Depois disso, também participou da segunda temporada de “Rensga Hits”, além de seu trabalho atual na novela das nove.
Natural de Manaus, Leonardo se mudou para o Rio de Janeiro aos 19 anos em busca do sonho de atuar. Na época, deixou para trás as faculdades de Administração e Publicidade que fazia na capital amazonense para investir na carreira artística.
Leo Bittencourt