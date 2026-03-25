Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Galã de 'Mania de Você' está namorando repórter do SporTV

Leo Bittencourt celebrou aniversário de 32 anos ao lado de Mariana Lo Turco

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de março de 2026 às 07:17

O ator Leo Bittencourt e a repórter Mariana Lo Turco
O ator Leo Bittencourt e a repórter Mariana Lo Turco Crédito: Reprodução/Instagram

Leo Bittencourt comemorou a chegada dos 32 anos em clima de romance. O ator, que integra o elenco da novela “Mania de Você”, foi visto ao lado da repórter esportiva Mariana Lo Turco durante as comemorações realizadas no último fim de semana, no Rio de Janeiro. A jornalista marcou presença nas duas celebrações do galã e ainda apareceu em uma selfie publicada por ele nas redes sociais.

As informações são do jornal Extra. Além da sintonia fora das telas, os dois também compartilham o interesse pelo universo esportivo. Leo é torcedor declarado do São Paulo, enquanto Mariana vem ganhando espaço na cobertura esportiva na televisão. Desde maio de 2025, ela atua como repórter na Globo e no SporTV.

Mariana Lo Turco

Mariana Lo Turco por @williamfotografia10/Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
O ator Leo Bittencourt e a repórter Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por @williamfotografia10/Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
O ator Leo Bittencourt e a repórter Mariana Lo Turco por Reprodução
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
1 de 20
Mariana Lo Turco por @williamfotografia10/Reprodução/Instagram

O ator iniciou sua trajetória na TV em 2018, em “Malhação: Vidas Brasileiras”. Depois disso, também participou da segunda temporada de “Rensga Hits”, além de seu trabalho atual na novela das nove.

Natural de Manaus, Leonardo se mudou para o Rio de Janeiro aos 19 anos em busca do sonho de atuar. Na época, deixou para trás as faculdades de Administração e Publicidade que fazia na capital amazonense para investir na carreira artística.

Leo Bittencourt

O ator Leonardo Bittencourt por DANILO FRIEDL/Reprodução/Instagram
O ator Leonardo Bittencourt por Reprodução/Instagram
O ator Leonardo Bittencourt por Reprodução/Instagram
O ator Leonardo Bittencourt por Reprodução/Instagram
O ator Leonardo Bittencourt por Reprodução/Instagram
O ator Leonardo Bittencourt por Reprodução/Instagram
O ator Leo Bittencourt e a repórter Mariana Lo Turco por Reprodução/Instagram
O ator Leonardo Bittencourt por Beatriz Damy/Globo
O ator Leonardo Bittencourt por Gabriel Bertoncel/Reprodução/Instagram
O ator Leonardo Bittencourt por Beatriz Damy/Globo
O ator Leonardo Bittencourt por Reprodução/Instagram
O ator Leonardo Bittencourt no filme "O Menino que Matou Meus Pais" por Reprodução/Instagram
O ator Leonardo Bittencourt por Reprodução/Instagram
O ator Leonardo Bittencourt por Reprodução/Instagram
O ator Leonardo Bittencourt por Reprodução/Instagram
O ator Leonardo Bittencourt por Gabriel Bertoncel/Reprodução/Instagram
O ator Leonardo Bittencourt em "Malhação" por Reprodução/Instagram
O ator Leonardo Bittencourt por Reprodução/Instagram
Luma (Agatha Moreira) e Rodhes (Leo Bittencourt) em 'Mania de você' por Beatriz Damy/Globo
Leonardo Bittencourt como Cauã na terceira temporada da série “Rensga Hits!” por Vitor Peruzze/Divulgação
1 de 20
O ator Leonardo Bittencourt por DANILO FRIEDL/Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Anitta atualiza caso do irmão preso em Paris: 'Conseguimos comprovar tudo'

Anitta atualiza caso do irmão preso em Paris: 'Conseguimos comprovar tudo'

Imagem - Jonas Sulzbach afasta qualquer chance de romance com sisters do BBB 26: 'Não vão fazer parte da minha vida'

Jonas Sulzbach afasta qualquer chance de romance com sisters do BBB 26: 'Não vão fazer parte da minha vida'

Imagem - Wagner Moura pode entrar em 007 como vilão após destaque no Oscar

Wagner Moura pode entrar em 007 como vilão após destaque no Oscar

Tags:

tv Globo Globo Mariana lo Turco leo Bittencourt Leonardo Bittencourt

Mais recentes

Imagem - Acusada de abandonar Gerson Brenner, ex disputou guarda com família, mas declarou: 'Não foi o homem da minha vida'

Acusada de abandonar Gerson Brenner, ex disputou guarda com família, mas declarou: 'Não foi o homem da minha vida'
Imagem - Quem causou o desastre do césio-137? Final da série da Netflix revela a verdade

Quem causou o desastre do césio-137? Final da série da Netflix revela a verdade
Imagem - Ator da Globo disputa mansão de R$ 2 milhões enquanto vive em casa cercada por natureza

Ator da Globo disputa mansão de R$ 2 milhões enquanto vive em casa cercada por natureza

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 58 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta de Salvador fatura R$ 58 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Traficante internacional investigado por apreensão de 800 kg de drogas é preso em Salvador
02

Traficante internacional investigado por apreensão de 800 kg de drogas é preso em Salvador

Imagem - Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela
03

Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela

Imagem - Anjo da Guarda traz recado de coragem para 3 signos nesta quarta (25 de março): é hora de se posicionar
04

Anjo da Guarda traz recado de coragem para 3 signos nesta quarta (25 de março): é hora de se posicionar