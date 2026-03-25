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Primeira imagem da nova adaptação de Harry Potter é divulgada; confira

A produção está em desenvolvimento pela HBO e tem previsão de estreia para 2027

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de março de 2026 às 15:13

Dominic McLaughlin como
Dominic McLaughlin como "Harry Potter" Crédito: Divulgação

A aguardada nova adaptação da saga “Harry Potter” já está em produção, e a primeira imagem oficial foi divulgada pela HBO na última terça-feira (24). No registro, é possível ver Dominic McLaughlin caracterizado como o protagonista, de costas, segurando uma vassoura e uniformizado com o traje de quadribol (esporte fictício da franquia) da Grifinória, com o número sete estampado.

A série, desenvolvida nos estúdios da Warner Bros., já conta com parte do elenco confirmado. Além de McLaughlin no papel principal, Alastair Stout e Arabella Stanton completam o "Trio de Ouro" como Rony Weasley e Hermione Granger. Também foram anunciados John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu no papel de Severo Snape, Nick Frost como Hagrid e Janet McTeer como Minerva McGonagall. As gravações ocorrem em Leavesden, na Inglaterra.

Francesca Gardiner assume como showrunner do projeto, enquanto Mark Mylod assina a direção. A trilha sonora fica a cargo de Hans Zimmer, conhecido por trabalhos em “Duna”, “O Rei Leão” e “Interestelar”. O trailer será lançado nesta quarta-feira (25) e gera expectativa nos fãs sobre o que podem aguardar da obra.

Vinte e cinco anos após o lançamento de “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001) nos cinemas, a franquia ganha um formato inédito na televisão, com a proposta de maior fidelidade aos sete livros originais. Composta por oito episódios, a primeira temporada adapta a obra inicial da saga, que narra a descoberta de Harry como bruxo aos 11 anos, ao receber a carta para ingressar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Conheça os atores que vão participar da nova série de Harry Potter

Hermione, Harry e Ron nos cinemas por
Agora, Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout darão vida ao trio de bruxos por Divulgação
Alvo Dumbledore vai ser interpretado por John Lithgow por Divulgação
Minerva McGonagall será vivida por Janet McTeer por Divulgação
Severo Snape vai ser o papel de Paapa Essiedu por Divulgação
Rúbeo Hagrid vai ser feito pelo ator Nick Frost por Divulgação
Quirinus Quirrell será o papel de Luke Thallon por Divulgação
Argo Filch vai ser interpretado por Paul Whitehouse  por Divulgação
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Hermione, Harry e Ron nos cinemas por

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