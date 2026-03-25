SÉRIES

Primeira imagem da nova adaptação de Harry Potter é divulgada; confira

A produção está em desenvolvimento pela HBO e tem previsão de estreia para 2027

K Kamila Macedo

Publicado em 25 de março de 2026 às 15:13

Dominic McLaughlin como "Harry Potter" Crédito: Divulgação

A aguardada nova adaptação da saga “Harry Potter” já está em produção, e a primeira imagem oficial foi divulgada pela HBO na última terça-feira (24). No registro, é possível ver Dominic McLaughlin caracterizado como o protagonista, de costas, segurando uma vassoura e uniformizado com o traje de quadribol (esporte fictício da franquia) da Grifinória, com o número sete estampado.

A série, desenvolvida nos estúdios da Warner Bros., já conta com parte do elenco confirmado. Além de McLaughlin no papel principal, Alastair Stout e Arabella Stanton completam o "Trio de Ouro" como Rony Weasley e Hermione Granger. Também foram anunciados John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu no papel de Severo Snape, Nick Frost como Hagrid e Janet McTeer como Minerva McGonagall. As gravações ocorrem em Leavesden, na Inglaterra.

Francesca Gardiner assume como showrunner do projeto, enquanto Mark Mylod assina a direção. A trilha sonora fica a cargo de Hans Zimmer, conhecido por trabalhos em “Duna”, “O Rei Leão” e “Interestelar”. O trailer será lançado nesta quarta-feira (25) e gera expectativa nos fãs sobre o que podem aguardar da obra.

Vinte e cinco anos após o lançamento de “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001) nos cinemas, a franquia ganha um formato inédito na televisão, com a proposta de maior fidelidade aos sete livros originais. Composta por oito episódios, a primeira temporada adapta a obra inicial da saga, que narra a descoberta de Harry como bruxo aos 11 anos, ao receber a carta para ingressar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.