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Marrone passa por nova cirurgia após procedimento delicado no ânus

Cantor, dupla de Bruno, está em recuperação e fará pausa na agenda de shows

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de março de 2026 às 07:00

Marrone, dupla sertaneja de Bruno Crédito: Reprodução/TV Globo

Marrone, da dupla com Bruno, passou por uma nova intervenção cirúrgica na madrugada desta quinta-feira (26) e usou as redes oficiais para tranquilizar os fãs. Segundo comunicado divulgado pela equipe, o cantor está em recuperação e apresenta quadro estável.

Por conta do procedimento, o artista ficará temporariamente afastado dos palcos. Durante esse período, Bruno seguirá cumprindo normalmente a agenda de shows da dupla. A assessoria também agradeceu o apoio do público neste momento. "O quadro de Marrone é estável, e ele agradece o carinho de todos", informou a nota.

Marrone, dupla sertaneja de Bruno 1 de 13

Essa não foi a primeira cirurgia recente do cantor. Na semana passada, ele já havia passado por um procedimento e chegou a comentar o assunto nas redes sociais, sem entrar em detalhes. "Fiz uma pequena cirurgia. Não posso dizer onde. Vocês imaginam onde que foi, né? Estou aqui me recuperando dessa cirurgia, que é chata", disse na ocasião.

O mistério gerou curiosidade entre os fãs. Depois da repercussão, foram confirmados os detalhes do procedimento. De acordo com o portal LeoDias, Marrone passou por uma cauterização de uma veia dilatada na região anal. Apesar das especulações, o quadro não tem relação com hemorroida. A cirurgia ocorreu em São Paulo, no dia 20 de março, logo após o artista cumprir uma turnê de shows pela Europa.

Agora, com a nova intervenção, Marrone deve seguir em repouso enquanto se recupera, antes de retomar os compromissos ao lado de Bruno & Marrone.

Confira a nota na íntegra:

Marrone passou por uma reintervenção cirúrgica na madrugada desta quinta-feira, 26, e encontra-se em recuperação. Por este motivo, o cantor se ausentará dos palcos nos shows abaixo, Bruno irá cumprir a agenda normalmente.

27/03 - Colorado/PR

28/03 - Parobé/RS

29/03 - Planaltina de Goiás/GO

04/04 - Campinas/SP

O quadro de Marrone é estável, e ele agradece o carinho de todos.

Atenciosamente,