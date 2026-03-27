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Ana Paula Renault revela quem indicará ao Paredão e expõe plano B no BBB 26: 'Tudo ou nada'

Líder definiu alvo principal, mas avaliou outros nomes caso indicação precise mudar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de março de 2026 às 06:10

Ana Paula Renault é a líder da semana do BBB 26
Ana Paula Renault é a líder da vez no BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

Ana Paula Renault já definiu quem pretende indicar ao próximo Paredão do BBB 26 e abriu o jogo sobre outros nomes que estão no seu radar. A Líder conversou com aliados e detalhou todas as possibilidades para a berlinda.

Durante a madrugada desta sexta-feira (27), no Quarto do Líder, Ana Paula contou aos aliados que sua indicação principal é Alberto Cowboy. Ainda assim, ela ponderou que pode precisar mudar de estratégia caso o empresário conquiste imunidade.

Dinâmica da semana no BBB 26

Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
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Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução

Em conversa com Juliano Floss, Milena e Samira, a mineira falou sobre o cenário do jogo. "O problema é que a gente só consegue conversar sobre [a indicação] depois do Anjo, né? Porque, assim, a minha indicação é Humberto, é óbvio. Não teria outra", disse, se referindo a Cowboy.

Juliano também comentou sobre a postura dos rivais. "A gente só tem que ser malandro de entender quando eles estão falando de jogo", afirmou.

Diante da possibilidade de Cowboy escapar da berlinda, Milena levantou outra hipótese. "Se ele estiver imune, você vai em quem? Jordan?", questionou. Samira reforçou: "E se ele estiver imune? Vai para quem?".

Ana Paula então avaliou suas alternativas. "Então, boa pergunta. Hoje em dia? Ou a Jordana... mas, vem cá. Você sabe que o jogo da Chaiany para mim é muito perigoso, né?", afirmou.

Na sequência, Milena analisou as chances da sister em um possível Paredão. "É, mas eu não acho que ela é uma pessoa que sai agora", disse. Sem hesitar, a Líder rebateu: "Ué, mas eu não tenho dessa. Para mim, é arriscar, tudo ou nada".

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'

Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
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Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo

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