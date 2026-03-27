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BBB 26 terá Prova do Anjo e Formação de Paredão nesta sexta-feira (27); que horas começa?

O dia será agitado no reality show, que entrou em Modo Turbo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de março de 2026 às 10:35

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26
Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

O BBB 26 terá um dia agitado nesta sexta-feira (27). O reality show entrou em Modo Turbo a partir da liderança de Ana Paula Renault, inédita até então, e, hoje, os confinados irão disputar uma Prova do Anjo e ainda formar um Paredão. Eles, porém, ainda não sabem disso.

A competição que definirá o novo Anjo da casa acontecerá normalmente na parte da tarde. O ganhador e toda a repercussão pós-prova serão mostrados no programa ao vivo, que começa depois de "Três Graças", às 22h25. Vale lembrar que, de acordo com o apresentador Tadeu Schmidt, o Anjo estará imune no jogo.

Dinâmica da semana no BBB 26

Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
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Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução

No domingo (29), o BBB 26 será dividido em dois horários. Na faixa da tarde, depois da Temperatura Máxima, às 14h55, uma pessoa deixará a casa. No mesmo dia, pela noite, depois do Fantástico, o reality retorna com a Prova do Líder e, logo em seguida, a formação de um novo Paredão.

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