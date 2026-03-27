SAÚDE

Ex-musa dos anos 90, Regininha Poltergeist atualiza estado de saúde após internação psiquiátrica

Aos 55 anos, a ex-atriz passou uma semana em tratamento no Rio de Janeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 11:40

Regininha Poltergeist Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Aos 55 anos, a ex-musa dos anos 1990, Regininha Poltergeist contou que precisou ser internada em uma unidade de saúde mental no Rio de Janeiro. Ela ficou cerca de uma semana sob cuidados no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Clarice Lispector, na Zona Norte da cidade, onde segue em tratamento.

Mas, diferente do que muita gente poderia imaginar, a própria Regininha fez questão de acalmar quem se preocupa com ela. Em uma mensagem aos fãs, ela afirmou que está sendo bem assistida e, principalmente, evoluindo.

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“Estou bem, cada dia melhor e me cuidando com atenção”, disse, mostrando que encara o momento com consciência e responsabilidade.

Durante o período internada, a ex-atriz revelou que tomou uma decisão importante: aceitar o uso de medicação como parte do tratamento. Segundo ela, esse passo tem sido fundamental para a recuperação, que acontece de forma gradual.

E não é a primeira vez que Regininha enfrenta esse tipo de situação. Em 2024, ela já havia passado por uma internação psiquiátrica após ser diagnosticada com transtorno psicótico, com atendimento no Instituto Municipal Philippe Pinel antes de ser encaminhada ao CAPS.

Nos últimos anos, a vida da artista também mudou bastante fora das telas. Longe da TV, ela chegou a viralizar recentemente ao aparecer vendendo empadas nas ruas do Méier, na Zona Norte do Rio. Tudo feito por ela mesma, da produção à venda.

Ao longo do tempo, Regininha já contou que perdeu bens, enfrentou instabilidade e chegou a morar de favor. Mesmo diante de tantos desafios, ela segue mantendo contato com o público pelas redes sociais.